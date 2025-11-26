被罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回應 讓女顧客自取其辱

女顧客罵亞裔美甲店老闆「滾回你國家去」。示意圖。(取自Unsplash.com)

一家亞裔移民 經營的美甲店，日前發生店主與顧客的激烈對峙。現場視頻顯示，女性顧客罵亞裔店主「滾回你的國家去」，後者犀利反駁「我正在為你的糧食券繳納稅款，你還要我滾回自己的國家去？」這場種族歧視 的衝突出現戲劇性反轉。

據American bazaar報導， 美甲店老闆在帳號名為adrian.entertainment的社群媒體上，發布這段衝突激烈的視頻。一名非裔女性顧客當時在店內發生爭執，她衝著亞裔店主喊「滾回你的國家去。」年輕的男店主迅速反擊，他表示看到對方使用食品券EBT福利卡，並稱自己努力工作繳納稅款，正在為這些福利項目提供資金，「我繳稅支付妳的食物開支，你卻叫我滾回自己的國家去？」雙方爭執迅速升級，言辭激烈。

這段視頻廣泛傳播，民眾反應強烈，稱美甲店店主的犀利回應，不僅是個人反擊，更折射美國移民小商家面臨的現實壓力。一位網友評論指出，美甲店老闆用最直白的現實，把對方反擊得體無完膚、自取其辱，「有些人一邊使用政府福利，一邊看不起努力工作的移民，這些人的特權心態被狠狠打臉」、「這些人應該覺得羞愧」。

另一位網友表示，店主白手起家、多年納稅，最終忍無可忍，充分顯示移民小企業主的憤慨，「因為受夠那些只會擺架子、毫無貢獻之人的侮辱」。當一個靠納稅人養活的女士在店裡做美甲，還對提供服務的人大喊「滾回你的國家去」，店主用正確的方法強硬回擊。對此，成千上萬努力工作的勞動者都會感同身受。

根據全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）數據，移民在美國創辦近24%的新企業。其中，約三分之二的移民依靠個人或家庭儲蓄，而非機構貸款，這通常是由於缺乏抵押物或難以獲得傳統融資。儘管障礙重重，移民仍擁有全美約18%的雇主企業以及近23%的個體企業，這些商家在美國經濟中有著非常重要的地位。但不少移民企業主，就像這起案例中的亞裔美甲店老闆，他們面臨的經濟與社會壓力，往往與種族歧視相互交織。儘管對社會經濟和公共福利系統做出重要貢獻，卻難以獲得公平對待。