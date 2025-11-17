我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

華裔Rae Huang宣布參選洛杉磯市長

記者王若然／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔移民後代Rae Huang16日宣布參選洛杉磯市長。（Rae Huang競選網站）
華裔移民後代Rae Huang16日宣布參選洛杉磯市長。（Rae Huang競選網站）

社區組織者兼牧師Rae Huang16日宣布參選洛杉磯市長，挑戰現任民主黨籍市長貝斯（Karen Bass），屆時將為貝斯競選連任增添不確定性。Rae Huang是華裔移民後代。

現年43歲的Rae Huang是「現在加州住房」（Housing Now California）的副主任，該聯盟由150多個組織組成，致力於對抗租戶被迫遷離。她同時也是美國民主社會主義者（Democratic Socialists of America）洛杉磯分會成員。若當選，她將成為洛杉磯第一位亞裔市長。

Rae Huang的競選活動於16日下午在洛杉磯藝術區Brewing Co. 的活動上啟動。她在該活動前於Instagram上發文：「我既興奮又謙卑地宣布，我正在參選美國第二大城市洛杉磯的市長。」她說，「在過去20多年裡，我遵從上帝的呼喚投入社會正義工作和組織行動，而在這個不確定的時代，這條道路帶領我踏上這條不尋常的旅程—透過參選市長，延續我多年的呼召，真正實現洛杉磯社會正義運動與我一直努力推動的變革。」

根據Rae Huang競選網站，她的競選核心理念包含「通過長期明智、富有構建性的方案解決洛杉磯住房危機。」；為市民提供快速、免費的公車；提升市民的最低工資應對上漲的物價；通過非暴力方案如增強精神健康項目、拓展社區診所等為市民提升真正意義的安全。

城市新聞網（City News Service）指出，Rae Huang的知名度與政治經驗有限，被視為勝選機率不高，但若她的競選活動獲得支持，可能會吸引到部分原本支持貝斯的民主黨選票，使貝斯在6月2日選舉中無法拿下過半票數。若無人得票超過50%，前兩名候選人將晉級11月決選。

Rae Huang不是貝斯的唯一競爭者。前洛杉磯聯合學區總監比特納（Austin Beutner）也已宣布競選市長。他16日在對城市新聞網的採訪中表示，「我和黃牧師對洛杉磯的走向有許多共同關切的問題，包括可負擔住房的缺乏。我期待在接下來的選戰中更了解她。」

洛杉磯 民主黨 加州

上一則

學費不斷上漲 加大學生爭取理事會投票權

下一則

公益藝博會募款 展自閉症青年畫作

延伸閱讀

全球最富裕城市排行榜出爐 紐約只排第2名

全球最富裕城市排行榜出爐 紐約只排第2名
讓非法移民自願遞解 ICE花招百出

讓非法移民自願遞解 ICE花招百出
加州神秘「性」福課 富婆周花1.8萬 花果覆裸身

加州神秘「性」福課 富婆周花1.8萬 花果覆裸身
旅行／Kindred以家換家 便宜住到海景房

旅行／Kindred以家換家 便宜住到海景房
流行／Kindred換房平台 累積點數免房費

流行／Kindred換房平台 累積點數免房費
南加豪雨持續 野火災區防土石流

南加豪雨持續 野火災區防土石流

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命