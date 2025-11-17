華裔Rae Huang宣布參選洛杉磯市長

華裔移民後代Rae Huang16日宣布參選洛杉磯市長。（Rae Huang競選網站）

社區組織者兼牧師Rae Huang16日宣布參選洛杉磯 市長，挑戰現任民主黨 籍市長貝斯（Karen Bass），屆時將為貝斯競選連任增添不確定性。Rae Huang是華裔移民後代。

現年43歲的Rae Huang是「現在加州 住房」（Housing Now California）的副主任，該聯盟由150多個組織組成，致力於對抗租戶被迫遷離。她同時也是美國民主社會主義者（Democratic Socialists of America）洛杉磯分會成員。若當選，她將成為洛杉磯第一位亞裔市長。

Rae Huang的競選活動於16日下午在洛杉磯藝術區Brewing Co. 的活動上啟動。她在該活動前於Instagram上發文：「我既興奮又謙卑地宣布，我正在參選美國第二大城市洛杉磯的市長。」她說，「在過去20多年裡，我遵從上帝的呼喚投入社會正義工作和組織行動，而在這個不確定的時代，這條道路帶領我踏上這條不尋常的旅程—透過參選市長，延續我多年的呼召，真正實現洛杉磯社會正義運動與我一直努力推動的變革。」

根據Rae Huang競選網站，她的競選核心理念包含「通過長期明智、富有構建性的方案解決洛杉磯住房危機。」；為市民提供快速、免費的公車；提升市民的最低工資應對上漲的物價；通過非暴力方案如增強精神健康項目、拓展社區診所等為市民提升真正意義的安全。

城市新聞網（City News Service）指出，Rae Huang的知名度與政治經驗有限，被視為勝選機率不高，但若她的競選活動獲得支持，可能會吸引到部分原本支持貝斯的民主黨選票，使貝斯在6月2日選舉中無法拿下過半票數。若無人得票超過50%，前兩名候選人將晉級11月決選。

Rae Huang不是貝斯的唯一競爭者。前洛杉磯聯合學區總監比特納（Austin Beutner）也已宣布競選市長。他16日在對城市新聞網的採訪中表示，「我和黃牧師對洛杉磯的走向有許多共同關切的問題，包括可負擔住房的缺乏。我期待在接下來的選戰中更了解她。」