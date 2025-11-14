使用ChatGPT副作用 恐危害環境

愈來愈多人使用ChatGPT查詢取代傳統瀏覽器搜尋，然ChatGPT查詢所消耗的能源，是傳統谷歌搜尋的十倍。（ChatGPT官網）

根據專注環保議題的網路媒體The Cool Down，ChatGPT 和類似工具，讓人們以前所未有的方式接觸人工智慧 （AI），然使用AI解決問題者，可能沒有意識到這項技術可能出現的潛在副作用：對環境造成有害影響。

根據「史密森雜誌」（Smithsonian Magazine），亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和谷歌 （Google）等科技公司為滿足人工智慧需求建立龐大的資料中心，這些資料中心正對所在地區造成破壞，持續的噪音讓居民不堪其擾，有害的碳汙染威脅公共健康。由於大多數電網仍以汙染（骯髒）能源為主，資料中心進一步增加了造成全球氣溫上升汙染。

資料中心需消耗大量能源。高盛（Goldman Sachs）估計，平均一次查詢ChatGPT所使用的能源，幾乎是一次谷歌查詢的十倍。資料中心還可能對當地水資源造成負擔。河濱加大（UC Riverside）一項研究指出，這些設施使用空調防止電腦過熱，此過程中被轉化為蒸汽的水釋放於大氣中，無法再被人類使用。

一名研究科學家指出，一座資中型資料中心每日用水量，相當於1000個美國家庭用水量，約30萬加侖。賓州大學（Univ. of Pennsylvania）告訴史密森雜誌：「在缺水的地方，這是個值得關注的問題。」

該雜誌報導，科技公司高層（包括ChatGPT執行長）對其資料中心能源使用數據態度含糊，而開發商們已籌畫新的骯髒燃料計畫，好滿足這些設施能源需求。

然日益增長的公眾壓力，可能迫使科技公司更坦率地公開其能源使用情況。全國公共廣播電台（NPR）報導，谷歌已承認其溫室氣體排放正在增加，雖然這對環境而言是壞消息，但可能是邁向問責的第一步。微軟則承諾其最新的資料中心將不再仰賴水冷卻，這對仰賴這項重要資源的周邊社區來說是好消息。