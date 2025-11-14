我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

使用ChatGPT副作用 恐危害環境

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愈來愈多人使用ChatGPT查詢取代傳統瀏覽器搜尋，然ChatGPT查詢所消耗的能源，是傳統谷歌搜尋的十倍。（ChatGPT官網）
愈來愈多人使用ChatGPT查詢取代傳統瀏覽器搜尋，然ChatGPT查詢所消耗的能源，是傳統谷歌搜尋的十倍。（ChatGPT官網）

根據專注環保議題的網路媒體The Cool Down，ChatGPT和類似工具，讓人們以前所未有的方式接觸人工智慧（AI），然使用AI解決問題者，可能沒有意識到這項技術可能出現的潛在副作用：對環境造成有害影響。

根據「史密森雜誌」（Smithsonian Magazine），亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）等科技公司為滿足人工智慧需求建立龐大的資料中心，這些資料中心正對所在地區造成破壞，持續的噪音讓居民不堪其擾，有害的碳汙染威脅公共健康。由於大多數電網仍以汙染（骯髒）能源為主，資料中心進一步增加了造成全球氣溫上升汙染。

資料中心需消耗大量能源。高盛（Goldman Sachs）估計，平均一次查詢ChatGPT所使用的能源，幾乎是一次谷歌查詢的十倍。資料中心還可能對當地水資源造成負擔。河濱加大（UC Riverside）一項研究指出，這些設施使用空調防止電腦過熱，此過程中被轉化為蒸汽的水釋放於大氣中，無法再被人類使用。

一名研究科學家指出，一座資中型資料中心每日用水量，相當於1000個美國家庭用水量，約30萬加侖。賓州大學（Univ. of Pennsylvania）告訴史密森雜誌：「在缺水的地方，這是個值得關注的問題。」

該雜誌報導，科技公司高層（包括ChatGPT執行長）對其資料中心能源使用數據態度含糊，而開發商們已籌畫新的骯髒燃料計畫，好滿足這些設施能源需求。

然日益增長的公眾壓力，可能迫使科技公司更坦率地公開其能源使用情況。全國公共廣播電台（NPR）報導，谷歌已承認其溫室氣體排放正在增加，雖然這對環境而言是壞消息，但可能是邁向問責的第一步。微軟則承諾其最新的資料中心將不再仰賴水冷卻，這對仰賴這項重要資源的周邊社區來說是好消息。

研究人員正努力尋找讓人工智慧減少能源消耗的方法，但任何人都能透過限制生成式AI使用以減少對資料中心的需求。或許下次想問ChatGPT問題時，不妨先改用簡單的瀏覽器搜尋，儘可能減省能源。

愈來愈多人使用ChatGPT查詢取代傳統瀏覽器搜尋，然ChatGPT查詢所消耗的...
愈來愈多人使用ChatGPT查詢取代傳統瀏覽器搜尋，然ChatGPT查詢所消耗的能源，是傳統谷歌搜尋的十倍。（ChatGPT官網）

ChatGPT 人工智慧 谷歌

上一則

紐森前幕僚涉竊22萬 遭起訴貪腐罪

下一則

「自然」雜誌：新冠疫苗或讓肺癌、皮膚癌患延長壽命2倍

延伸閱讀

美三大股指齊跌 Fed鷹派發言打壓降息預期

美三大股指齊跌 Fed鷹派發言打壓降息預期
科技部落客揭露OpenAI財務大洞 警告恐永遠入不敷出

科技部落客揭露OpenAI財務大洞 警告恐永遠入不敷出
Google告中國犯罪集團 詐騙美用戶1億個資

Google告中國犯罪集團 詐騙美用戶1億個資
微軟與Google 同在歐蓋AI設施

微軟與Google 同在歐蓋AI設施
AI投資戰 微軟在葡萄牙撒100億 Google在德砸58億

AI投資戰 微軟在葡萄牙撒100億 Google在德砸58億
加州房價失控 谷歌十幾名員工「以車為家」

加州房價失控 谷歌十幾名員工「以車為家」

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌