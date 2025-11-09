我的頻道

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

加州健行勝地奪冠 安全排名卻墊底

編譯林思牧／綜合報導
加州是健行者的天堂，全州健行步道密布。（加州州立公園網頁）
加州是健行者的天堂，全州健行步道密布。（加州州立公園網頁）

根據戶外活動服飾品牌Kühl的評鑑，加州因為擁有眾多步道、州立公園和國家公園，又有全年宜人的溫和氣候，它堪稱是「健行者的天堂」（hiker's paradise）。

沙加緬度蜂報報導，在Kühl 於10月9日公布的排行榜上，加州「憑藉其無與倫比的地形多樣性和全美最廣泛的步道網絡，贏得了桂冠」，擊敗了美國其他所有的州。加州「擁有比其他州更多的健行步道和州立公園，優勝美地國家公園和紅杉國家公園的經典健行路線，只是眾多精彩體驗的開始。」

以下是加州成為全美最佳健行勝地的詳細原因：Kühl品牌表示，「加州擁有超過1萬3000條已記錄的健行路線、280個州立公園以及9個國家公園。」加州的健行路線一直位列全美最佳路線榜首，其中包括優勝美地國家公園備受歡迎的半圓頂健行路線（Half Dome trek）。另一條最受歡迎的健行路線，是金門國家遊樂區（Golden Gate National Recreation area）的「地極健行步道」（Lands End Trail）。

但Kühl表示，加州的步道在安全性方面得分相當低。「雖然加州的步道和天氣評分很高，但其安全排名卻在榜單中幾乎墊底（50個步道州中排名第45位），因此健行者應自行謹慎規劃並注意風險，」該品牌表示。 「儘管如此，加州豐富的戶外活動機會和整體溫和的氣候，使其成為全美徒步旅行者的首選目的地。」

與加州一樣，Kühl十大榜單上的大多數州都位於美國西部。不過，北部和東南部以及加州太平洋彼岸的鄰居也帶來了一些驚喜。從第二名到第十名依序是：亞利桑納州、猶他州、華盛頓州、科羅拉多州、夏威夷州、懷俄明州、奧勒岡州、佛羅里達州和緬因州。

加州 州立公園 優勝美地

加州速食業洗牌 Wendy's、Jack in the Box縮減門店數

加州家庭 已陸續收到全額糧食券

紐森取代川普 出席巴西COP30氣候變遷大會

打擊毒品 加州公路巡警局4警犬完成400小時培訓

灣區商界重量級人物溫德曼 加入「永恆加州」

加州全保投保季開跑 補助法案未續恐讓保費翻倍

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

