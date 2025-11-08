我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
漢庭頓灘市長伯恩斯（右三）是川普擁護者，該市議議員全員為共和黨人。（漢庭頓灘市官網）
漢庭頓灘市長伯恩斯（右三）是川普擁護者，該市議議員全員為共和黨人。（漢庭頓灘市官網）

NBC 4電視台報導，眾所矚目第50號提案（Prop. 50）獲選民通過，對南加州政治立場相對較為保守的橙縣漢庭頓灘市（Huntington Beach）將造成不小的影響。這座沿海城市的市議會成員全為共和黨人，但現在的第47國會選區，改劃入由國會議員賈西亞（Robert Garacia）領導的第42選區。

雖然現任代表第47選區（包括漢庭頓灘部分地區）的國會議員，韓裔閔大衛（Dave Min）同樣是民主黨籍，但由於賈西亞是同性戀、進步派的民主黨人，這樣的變動恐令漢庭頓灘部分當地人士難以接受，包括該市市長伯恩斯（Pat Burns）。

「我不信任他，」伯恩斯談到賈西亞時這樣說。伯恩斯是總統川普堅定擁護者，他表示不相信賈西亞能替漢庭頓灘居民奮鬥。

若第42國會選區重新劃分，該區民主黨註冊選民比率，將從53%降至40%，共和黨註冊選民從18%上升至30%。不過賈西亞表示，他有信心在重新畫分的選區中勝出。曾任長堤市長的他說︰「我知道我最終會代表每一位居民，不論你是新港灘（Newport Beach）共和黨人，還是海豹灘（Seal Beach）民主黨人，大家最終都希望你專注讓生活更好的事。」

橙縣是加州少數屬於「紫色縣」地區之一，目前登記的選民中，民主黨人占36%，共和黨34%。

民主黨 共和黨 加州

上一則

打擊毒品 加州公路巡警局4警犬完成400小時培訓

下一則

紐森取代川普 出席巴西COP30氣候變遷大會

延伸閱讀

政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕

政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕
裴洛西將退休 共和黨矛頭轉向曼達尼 塑造成全國性反派

裴洛西將退休 共和黨矛頭轉向曼達尼 塑造成全國性反派
伊州國會眾議員賈西亞退選 華人女婿盧漢士有意參選

伊州國會眾議員賈西亞退選 華人女婿盧漢士有意參選
伊國會眾議員突退選惹議 華人女婿盧漢士擬獨立參選

伊國會眾議員突退選惹議 華人女婿盧漢士擬獨立參選
伊州2026國會議員選舉 5空缺近50人參選

伊州2026國會議員選舉 5空缺近50人參選
百科／綠葡萄vs.紅葡萄 後者更抗發炎

百科／綠葡萄vs.紅葡萄 後者更抗發炎

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」