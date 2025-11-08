50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖

漢庭頓灘市長伯恩斯（右三）是川普擁護者，該市議議員全員為共和黨人。（漢庭頓灘市官網）

NBC 4電視台報導，眾所矚目第50號提案（Prop. 50）獲選民通過，對南加州 政治立場相對較為保守的橙縣漢庭頓灘市（Huntington Beach）將造成不小的影響。這座沿海城市的市議會成員全為共和黨 人，但現在的第47國會選區，改劃入由國會議員賈西亞（Robert Garacia）領導的第42選區。

雖然現任代表第47選區（包括漢庭頓灘部分地區）的國會議員，韓裔閔大衛（Dave Min）同樣是民主黨 籍，但由於賈西亞是同性戀、進步派的民主黨人，這樣的變動恐令漢庭頓灘部分當地人士難以接受，包括該市市長伯恩斯（Pat Burns）。

「我不信任他，」伯恩斯談到賈西亞時這樣說。伯恩斯是總統川普堅定擁護者，他表示不相信賈西亞能替漢庭頓灘居民奮鬥。

若第42國會選區重新劃分，該區民主黨註冊選民比率，將從53%降至40%，共和黨註冊選民從18%上升至30%。不過賈西亞表示，他有信心在重新畫分的選區中勝出。曾任長堤市長的他說︰「我知道我最終會代表每一位居民，不論你是新港灘（Newport Beach）共和黨人，還是海豹灘（Seal Beach）民主黨人，大家最終都希望你專注讓生活更好的事。」

橙縣是加州少數屬於「紫色縣」地區之一，目前登記的選民中，民主黨人占36%，共和黨34%。