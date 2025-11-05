聖縣小學教師至少涉性侵4學童 面臨多項重罪

利維多小學教師被指控涉性侵多名未成年學童，警方與檢方正持續調查案件。（聖縣警方提供）

南加 內陸聖伯納汀諾縣利維多（Rialto）社區，近日對一起涉教育人員的刑案表示關注。一名小學特殊教育教師，被指控性侵至少四名未成年學童，並面臨多項重罪起訴。

根據聖伯納汀諾縣警局資料，47歲的史提夫（Steve Paul Popper）任職利維多聯合學區 旗下的貝米斯小學（Bemis Elementary School），目前已遭逮捕，涉對14歲以下兒童實施強制猥褻行為等在內的八項重罪指控。

聖縣警方指出，本月稍早接獲網路服務供應商通報，發現史提夫疑似下載兒童性侵影像。警方隨後展開調查，並於10月30日在其住所將他拘捕。

聖縣檢察長Jason Anderson表示，網路犯罪偵查人員在接獲通報後迅速採取行動，初步調查顯示，案件可能涉實際的兒童性侵行為。當局已確認至少四名年齡在14歲以下的兒童為受害者，並表示調查仍在進行，不排除有更多受害者的可能。消息曝光後，家長對案件表達震驚與擔憂。部分家長表示關切學童安全問題，並考慮暫時改採在家自學。

利維多聯合學區發言人賈芙莉（Syeda Jafri）透過聲明表示，警方通報後，史提夫即被安排行政停職，其後辭職獲准。聲明指出，學區對案件相關指控感到震驚，並強調學生安全仍是學區的首要考量。目前警方與檢方仍持續蒐證，以釐清案件全貌。