鼓動幫派反制ICE執法行動？庫達海副市長惹議

庫達海副市長岡薩雷斯涉嫌鼓動幫派對抗移民突襲行動，近日捲入輿論風波。（取自庫達海市官網）

南加州 庫達海（Cudahy）副市長岡薩雷斯（Cynthia Gonzalez）近日在社群媒體PO爭議影片，公開點名洛杉磯知名幫派，疑似鼓動他們對抗移民 執法行動。言論曝光後，引發社區不滿與輿論撻伐。影片中，岡薩雷斯稱移民突襲是「最大幫派入侵」，質疑幫派為何未反制。

根據ABC 7電視台報導，岡薩雷斯透過Instagram發表影片，內容提到：「我想知道洛杉磯所有的cholos（意指幫派分子）都在哪？18街幫（18th Street）、佛羅倫西亞幫（Florencia 13），你們的領袖在哪？現在你們的地盤被最大的幫派入侵，卻一聲不吭。別再說守護街區，若現在不站出來協助、組織，算什麼？」

該段影片長達一分鐘，已被社群平台下架。對岡薩雷斯涉嫌鼓動幫派介入移民執法行動，是否會展開刑事調查，聯邦調查局（FBI）表示不評論，但法律專家認為其言論恐已越界。

ABC 7電視台法律分析師瑞特（Josh Ritter）指出，若民選官員公開呼籲犯罪組織採取行動，與單純鼓勵居民自我保護截然不同，可能涉刑事責任。他強調，「當有人點名特定幫派，要求其保護社區，這將帶來更嚴重的法律與社會後果。」

庫達海市府已對此事發布聲明，強調副市長岡薩雷斯的言論屬個人立場，不代表市府。

有居民對此感到憂心。住在當地的卡納雷斯（Danielle Canales）直言：「社區已經因移民暨海關執法局（ICE）的突襲行動，氣氛緊張，她卻鼓動幫派介入，這真的太糟糕。」

資料顯示，岡薩雷斯上月剛被洛杉磯加大 （UCLA）聘為校內「校長領導學院」主任。此外，兩周前她也曾與洛杉磯市長貝斯及其他洛杉磯縣的市長舉行會議，對近期移民突襲交換意見。截至發稿，岡薩雷斯尚未公開回應此事件。