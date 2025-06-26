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曾獲紫心勳章 韓裔老兵因15年前毒品罪 被迫自行返回南韓

洛杉磯訊
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曾在美軍服役並獲得紫心勳章的韓裔移民朴世俊，近日被迫自願離境，返回南韓。（示意圖取自Pexels網站）
曾在美軍服役並獲得紫心勳章的韓裔移民朴世俊，近日被迫自願離境，返回南韓。（示意圖取自Pexels網站）

驅逐出境政策日益嚴苛，許多曾在美軍服役、甚至參戰的移民，也未能倖免。一位曾在美軍服役並獲紫心勳章的韓裔移民朴世俊（Sae Joon Park，音譯），在美國生活近50年後，近日被迫自願離境，返回南韓

現年55歲的朴世俊，7歲時隨母親移民美國，後來加入美軍，曾在戰場上受傷並榮獲紫心勳章。然而，15年前一項與毒品相關的刑事定罪，以及未出庭紀錄，使他被聯邦移民暨海關執法局（ICE）列入驅逐名單。他在律師協助下選擇「自願離境」，23日（周一）搭機從夏威夷檀香山飛往南韓，親人依依不捨送別。

「直到離開前一刻，我都無法相信這是真的，但現在現實正狠狠打擊我，我真的要離開了」，他在接受ABC 7電視台訪問時說，「我打過仗，受過傷，為這個國家奉獻一切，但如今卻要離開家人與這塊我視為家的土地，這讓我難以接受。」

朴母目前已罹患初期失智症，精神時而清醒時而模糊，對兒子的離境，理解有限。「母親好一會兒，又會混亂一陣，不知道她是否明白我要離開的消息。」

除母親與兩位姨媽，朴世俊在美國有一對成年子女。他坦言，最難以接受的，是可能再也無法參與他們人生的重要時刻。「我可能無法出席媽媽的喪禮，也看不到女兒出嫁……這些都將隨自願遣返一刀斷開。」

據其律師Danicole Ramos說明，朴早年曾陷毒癮，導致被判刑，其後又因未出庭被加控「跳保」（jumping bail），這些都屬移民法所定義的「加重重罪」（aggravated felony），足以構成驅逐出境的依據。「在一般社會觀點中，毒品罪是非常嚴重的，但移民法的定義更嚴苛，像跳保這類行為，可能成為遣返理由」

朴世俊曾因戰場創傷，患上創傷後壓力症候群（PTSD），多年來未能獲適當治療，因此走上毒品之路。他坦承自己的過去並不完美，但仍難以接受身為退伍軍人，卻遭此命運。

「他們原本打算把我關起來」他說，「我感到非常幸運，至少能選擇自願離境；很多人沒有這樣的機會，他們被關起來然後遣返，真的很不公平。」

對朴而言，最難熬的並非戰場受傷，也不是與毒癮和坐牢掙扎，而是這次的離別。他表示，無法相信這竟然發生在美國，一個他為之奮戰的國家。

移民 遣返 南韓

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