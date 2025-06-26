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南加州中國大專院校聯合校友會改選 廖瓔蓮當選會長

洛杉磯訊
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南加州中國大專院校聯合校友會候任理事長高東茂（左）、候任會長廖瓔蓮（右）。（南加州中國大專院校聯合校友會黃美月提供）
南加州中國大專院校聯合校友會候任理事長高東茂（左）、候任會長廖瓔蓮（右）。（南加州中國大專院校聯合校友會黃美月提供）

加州中國大專院校聯合校友會21日舉行年中理事會暨2026年理事長與會長改選，2025年理事長湯克成宣布，高東茂和廖瓔蓮分別當選為2026年理事長和會長，任期將自2026年1月1日開始。

南加州中國大專院校聯合校友會現任第二副會長高東茂（左至右）、理事長湯克成、會長曾...
南加州中國大專院校聯合校友會現任第二副會長高東茂（左至右）、理事長湯克成、會長曾翔瑜、第一副會長廖瓔蓮。（南加州中國大專院校聯合校友會黃美月提供）

候任理事長高東茂在改選結束後表示，他將遵守會章，努力會務，竭誠服務，和睦交流，團結和諧，傳承創新，任期的三大服務重點包括貫徹理事會決策，落實服務宗旨；監督與輔助會長推動會務，促進各校友會之間的交流；積極維護大專聯合校友會的榮譽與形象。

候任會長廖瓔蓮承諾做一個稱職的會長。她期盼能凝聚各大校友會之間的情誼，大家團結一致，各施所長，互相扶持，互相包容，讓大專的會務進一步發揚光大。

湯克成和現任會長曾翔瑜指出，大專聯合校友會共有理事會員學校42所，理事成員112位，會長與理事長的參選候選人當天在提出他們的參選理念後，經過公平、公正、公開的選舉程序，淡江大學校友會的高東茂和台灣大學校友會的廖瓔蓮分別高票當選為大專院校聯合校友會2026年理事長和會長。

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