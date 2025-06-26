手機即時通報災情 蒙市升級緊急警報系統

蒙特利公園市更新緊急通報平台，Nixle用戶需轉移至Everbridge。（蒙市市府）

蒙特利公園市 近日宣布，已全面升級其緊急警報系統，正式導入「Everbridge」平台──這是一套領先業界的關鍵事件管理與公共安全通訊系統，將為全市居民提供更即時、更全面的災害與重要訊息通報服務。

市府呼籲居民、企業主與社區成員，立即透過Everbridge官方網站或行動應用程式完成註冊，以在發生緊急狀況時及時接收相關通知。該系統對公眾免費開放使用。

市府表示，這項系統轉換展現了對提升緊急應變準備的承諾，確保在各類突發事件與重要社區活動期間，市民能接收到即時、準確且個人化的資訊。

Everbridge系統特色包括：使用者可依個人需求選擇接收不同主題的通報，包括公共安全警示、交通與道路封閉通知、社區活動更新等；民眾可選擇以簡訊、語音電話、電子郵件或Everbridge行動應用程式接收通報訊息；居民可選擇以其熟悉的語言接收通知，提升理解與反應效率。

Everbridge將全面取代並擴充原有的Nixle警報系統。市府特別提醒，先前已在Nixle系統中註冊的居民仍需重新在Everbridge完成註冊，方可繼續接收選擇性通報，並確保市府掌握最新的聯絡方式與個人偏好設定。

為了進一步強化通報便利性與可達性，市府也鼓勵民眾下載Everbridge的「Public Safety」行動應用程式。這款免費工具可讓用戶即時接收官方發布的緊急通報、交通封閉、犯罪警示、公告與社區更新；客製化接收方式，包括推播通知、電子郵件與簡訊；同時掌握多個生活地點的資訊，如住家、工作地點或學校所在地等。

想要註冊蒙特利公園市全新緊急警報系統，請前往Everbridge註冊／登入頁面：https://member.everbridge.net/93013422374936/login。