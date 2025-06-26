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高鐵規畫帶動繁榮 內陸赫斯佩里亞市成房市新星

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
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赫斯佩里亞市近年最大住宅開發案銀木社區。（Silverwood官網截圖）
赫斯佩里亞市近年最大住宅開發案銀木社區。（Silverwood官網截圖）

內陸媒體The Press-Enterprise報導，聖伯納汀諾縣的赫斯佩里亞市（Hesperia），正迅速崛起為南加頗受矚目的房市新星。隨著規畫成為拉斯維加斯至南加高速鐵路（Brightline West）其中重要一站，多項整體規畫社區陸續動工，這座城市正迎來歷史性的轉型契機。

銀木社區中的獨立屋。（Silverwood官網截圖）
銀木社區中的獨立屋。（Silverwood官網截圖）

近日，赫斯佩里亞市再添新開發案，都市計畫委員會批准一項84單位公寓建案。該公寓將建於Smoke Tree街南側、第9大道與第11大道間，距離市政廣場公園僅數步之遙。該開發案由開發商Hossein Mazi提出，規畫建造九棟兩層樓的公寓與一棟單層建築，總計提供8戶一房與76戶兩房公寓。

在銀木社區有多個小型居民區。（Silverwood官網截圖）
在銀木社區有多個小型居民區。（Silverwood官網截圖）

赫斯佩里亞市是Brightline West高速鐵路的重要中途站，該條高速鐵路連接南加州與拉斯維加斯，全程約260英里，最高時速180英里，預計大幅縮短兩地通勤時間。未來居民可望2小時內輕鬆往返賭城，對觀光、就業、投資與人口流動，皆帶來極大推力。

這項基礎建設，讓當地房地產市場受到大量關注，成為首購族、遠距工作族群與長期投資者的潛力首選。

該市最引人注目的建案之一，是占地9000多英畝的銀木社區（Silverwood），將興建超1萬5000戶住宅。首批646戶已經在2024年推出，價格從40萬美元起跳。其中知名建商Hovnanian Homes預計在銀木社區開發建造157單位高端住宅，地塊面積在1萬至1萬8000平方英尺之間。社區經理奧哈尼安（John Ohanian）說，預計2025年售出約300戶住宅，2026年為500戶，然後每年售出700戶。他表示，這是社區開發能夠達到的最快速度。

該社區近一半土地，保留為自然保護區與綠地，並設有59英里的健行步道與107英里的社區小徑，打造結合自然與便利的高品質生活空間。

該市另一個規模較大的建案，是Tapestry，預計提供1萬5663戶住宅與70萬平方英尺商業空間，將分階段於20年內完成。房價從30萬美元至50萬美元不等，吸引首購族進駐。

銀木社區的住宅展示屋。（Silverwood官網截圖）
銀木社區的住宅展示屋。（Silverwood官網截圖）

赫斯佩里亞市還有許多其他新興社區陸續進場，包括太平洋社區（Pacific Communities）提供一至二層住宅，最多四房三浴，起價約50萬美元。還有Silverwood的子社區包括The Estates、Laurel、Cascade Landing、Sunset Ridge等，每個居民區各具特色，滿足不同購屋者需求。

隨著高速鐵路工程推進，赫斯佩里亞已不再是偏遠郊區，而是成為兼具生活品質、交通便利與投資潛力的新興住宅熱區。

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