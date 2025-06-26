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美國加州溫州同鄉會歡慶30周年 林洪增接棒會長

記者王若然／羅斯密報導
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在元老會主席林德憲（右二）的見證下，第15屆理事長童國隆（右三）將象征責任與傳承的印信交接給新任會長林洪增（右四）、監事長林朝暉（右五）及執行會長吳積慧（右一）。（記者王若然／攝影）
在元老會主席林德憲（右二）的見證下，第15屆理事長童國隆（右三）將象征責任與傳承的印信交接給新任會長林洪增（右四）、監事長林朝暉（右五）及執行會長吳積慧（右一）。（記者王若然／攝影）

美國加州溫州同鄉會，近日在羅斯密舉辦成立30周年暨第16屆工作團隊就職典禮，林洪增接棒新會長，其餘工作團隊十餘人亦獲證書就職。超過200人與會，活動有豐富的娛樂表演和抽獎。

當晚美國加州溫州同鄉會的第16屆工作團隊，在元老會主席林德憲的見證下，完成就任。新會長林洪增表示，將與服務同鄉和社會的工作團隊同仁一起，為溫州同鄉會在美國扎根發展努力。恰逢該同鄉會創辦30周年，他說前十年是創辦先賢在打基礎，「就是在前人播下的種子，同鄉的愛護下，才逐漸地成長、開枝散葉。」

30年前，元老會主席林德憲的父親林成章等，籌備創辦美國加州溫州同鄉會。林德憲表示，家父說該同鄉會應該有三個風格：謙虛禮讓、一團和氣、不涉政治。林德憲說，該同鄉會的一大特點是：兩岸三地溫州人匯集在美國加州，大家共敘鄉情，傳承華夏文化和習俗，僅是一個普通簡單、地道的同鄉社團。

交接典禮上，在元老會主席林德憲見證下，第15屆理事長童國隆將象徵責任與傳承的印信交接給新會長林洪增、監事長林朝暉及執行會長吳積慧，這方銅印刻著「謙遜禮讓」祖訓，代表過往溫州三代人在美國的奮鬥以及未來一代代人的繼往開來。

當晚的周年慶和就職典禮，伴隨歡快的歌舞表演和抽獎遊戲。有獨舞「永遠的讚歌」、旗袍秀「清花瓷─錦繡江山」、京歌「梨花頌」、琵琶古箏合奏「春江花月夜」、男生獨唱「人間第一情」和「一棵小白楊」，時裝模特秀「國色天香」、獨唱「青藏高原」。最後活動在大合唱「明天會更好」中圓滿結束。

美國加州溫州同鄉會的第16屆工作團隊還包括：李秀微，劉春紅、李鶯沛、林利音、劉建良、陳建靜、林朝暉、林洪增、童國隆、吳積慧、潘松連、何穎芝、葉冬雲、舒迪生、廖旭康、邢紅霞。

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