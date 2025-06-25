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「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

ICE四處抓人 蒙市講座提因應策略

記者張宏/蒙特利公園市報導
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楊安立現場給大家分發印有英文的紅色憲法聲明卡。（記者張宏／攝影）
楊安立現場給大家分發印有英文的紅色憲法聲明卡。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會聯合律師楊安立和艾菲力（Philip Alexandre），日前在蒙特利公園市政廳社區活動室舉辦「法律與政策研討會」，研討會對南加社區當前所面臨的關稅移民ICE搜查等，進行深入解析與專業建議，吸引眾多華人民眾和商界代表參與。

現場座無虛席，匯集各界民眾。現場有不少走線人，想了解如何應對ICE上門。蒙市副市長、律師楊安立主講「移民權利與公民義務——您在美國的法律保障」，針對當前移民執法行動對社區造成的衝擊進行說明。楊安立分發印有英文的紅色憲法聲明卡，她表示，現在ICE四處抓人，弄得人心惶惶；每個人都享有憲法保障的基本權利，她提醒民眾在ICE上門時，不要開門並保持沉默。另外勿簽任何文件，尤其是在未與律師溝通前。若在屋外，可詢問「Am I free to go?（我可以離開嗎？）」；如被允許，可冷靜離開。

從左至右依次是粵港澳大灣區企業家總商會主席林達堅、律師楊安立和艾菲力。（記者張宏...
從左至右依次是粵港澳大灣區企業家總商會主席林達堅、律師楊安立和艾菲力。（記者張宏／攝影）

律師艾菲力則現場用真實案例提供建議。他表示，這次法律研討會不僅提供民眾正確的法律知識與應對策略，更進一步喚起社區對國內外政策變動的警覺與反思。未來還會持續舉辦類似活動，協助社區提升法律素養與政策辨識力。

總商會主席林達堅主講「全球貿易震盪——川普關稅政策深度分析」，他表示，川普政府的關稅政策，如同「經濟核彈」衝擊全球市場，美國想通過提高關稅解決財政問題，卻將成本轉嫁至國內消費者與企業，導致生活成本飆升、國際供應鏈重組、貿易保護主義再抬頭。

粵港澳大灣區企業家總商會日前在蒙市社區活動室舉辦一場針對當前社會議題的「法律與政...
粵港澳大灣區企業家總商會日前在蒙市社區活動室舉辦一場針對當前社會議題的「法律與政策研討會」，吸引眾多華人民眾和商界代表參與。（記者張宏／攝影）

關稅 ICE 移民

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