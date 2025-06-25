ICE四處抓人 蒙市講座提因應策略

楊安立現場給大家分發印有英文的紅色憲法聲明卡。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會聯合律師楊安立和艾菲力（Philip Alexandre），日前在蒙特利公園市政廳社區活動室舉辦「法律與政策研討會」，研討會對南加社區當前所面臨的關稅 、移民 和ICE 搜查等，進行深入解析與專業建議，吸引眾多華人民眾和商界代表參與。

現場座無虛席，匯集各界民眾。現場有不少走線人，想了解如何應對ICE上門。蒙市副市長、律師楊安立主講「移民權利與公民義務——您在美國的法律保障」，針對當前移民執法行動對社區造成的衝擊進行說明。楊安立分發印有英文的紅色憲法聲明卡，她表示，現在ICE四處抓人，弄得人心惶惶；每個人都享有憲法保障的基本權利，她提醒民眾在ICE上門時，不要開門並保持沉默。另外勿簽任何文件，尤其是在未與律師溝通前。若在屋外，可詢問「Am I free to go?（我可以離開嗎？）」；如被允許，可冷靜離開。 從左至右依次是粵港澳大灣區企業家總商會主席林達堅、律師楊安立和艾菲力。（記者張宏／攝影）

律師艾菲力則現場用真實案例提供建議。他表示，這次法律研討會不僅提供民眾正確的法律知識與應對策略，更進一步喚起社區對國內外政策變動的警覺與反思。未來還會持續舉辦類似活動，協助社區提升法律素養與政策辨識力。

總商會主席林達堅主講「全球貿易震盪——川普關稅政策深度分析」，他表示，川普政府的關稅政策，如同「經濟核彈」衝擊全球市場，美國想通過提高關稅解決財政問題，卻將成本轉嫁至國內消費者與企業，導致生活成本飆升、國際供應鏈重組、貿易保護主義再抬頭。