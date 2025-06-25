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太浩湖翻船罹難 赫見DoorDash高層

編譯廖宜怡╱綜合報導
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太浩湖翻船事故其中一名罹難者是DoorDash的全球策略採購主管皮克斯（中），他身旁的雙親也在事故中喪生。（美聯社）
太浩湖翻船事故其中一名罹難者是DoorDash的全球策略採購主管皮克斯（中），他身旁的雙親也在事故中喪生。（美聯社）

上周末在太浩湖發生的翻船事故造成八人喪生，據部分罹難者家屬稱，死者都是親朋好友，他們是為了慶祝生日相聚在一起。

舊金山紀事報報導，21日這場太浩湖乘船聚會是為了慶祝罹難者之一波茲尼維奇（Paula Bozinovich）的71歲生日，卻沒想到遇到一場突如其來的猛烈風暴，導致這艘27呎長的遊艇翻覆沉沒。

當局24日公布了八名罹難者名單，其中一名是舊金山送貨公司DoorDash的全球策略採購主管皮克斯（Joshua Antony Pickles）。其他罹難者包括皮克斯雙親泰瑞‧皮克斯（Terry Pickles）和波茲尼維奇，以及皮克斯的舅舅拜耶斯（Peter Bayes）。這起事故是太浩湖近年來最嚴重的事故之一，為社區帶來巨大衝擊。

艾爾杜拉多縣（El Dorado County）警局表示，事故中有兩名乘客倖存，因體溫過低和其他傷處被送往醫院治療。

在Airbnb擔任執行長行政助理的皮克斯遺孀舒格-卡爾斯加德（Jordan Sugar-Carlsgaard）在一份聲明中表示，在暴風雨演變成致命災難之前，他們的家人在湖上度過了一段「快樂時光」。舒格-卡爾斯加德稱這場意外「令人錯愕」。

舒格-卡爾斯加德還說：「得知他們喪生，讓我們感受到言語無法表達的悲痛。」她同時對美國海岸搜救隊、艾爾杜拉多縣警員和其他救援人員給予的支持表達感謝。

紀事報表示，發生事故的船隻是皮克斯及其父親所有，是他們大約在一年前購買的全新遊艇。家屬發言人辛格（Sam Singer）稱，這艘遊艇只在上一個船季開過兩次。

紀事報指出，皮克斯夫婦平時會在灣區在太浩湖兩地往返，兩人擁有一個七個月大的女兒。事發時，舒格-卡爾斯加德留在岸上照顧孩子。

住在皮克斯夫婦太浩湖住宅對面的鄰居亞歷山大（Hugh Alexander）表示，皮克斯夫婦十分和藹可親，他們會帶著孩子和狗狗到海灘去玩。

DoorDash財務長伊努康達（Ravi Inukonda）表示，皮克斯是公司財務部門的全球策略採購主管，他們對皮克斯的去世感到非常悲痛。他說：「皮克斯熱愛他的團隊，時常鼓勵他認識的人。在DoorDash工作近七年的時間裡，他為公司帶來富有感染力的精神，鼓舞了周圍的人。」

DoorDash 舊金山 灣區

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