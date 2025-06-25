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24小時AI商店VenHub 進駐洛杉磯國際機場地鐵交通中心

洛杉磯訊
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完全由人工智慧驅動的智慧商店VenHub，在洛杉磯國際機場（LAX）的地鐵交通中心開設全天候零售店。（Venhub圖片）
完全由人工智慧驅動的智慧商店VenHub，在洛杉磯國際機場（LAX）的地鐵交通中心開設全天候零售店。（Venhub圖片）

人工智慧（AI）驅動的商店VenHub，在洛杉磯國際機場（LAX）的地鐵交通中心開設全天候全自動零售店，為旅客和公車乘客提供無接觸、無人值守的購物體驗。

VenHub指出，該設施是與洛杉磯捷運（LA Metro）合作的一部分，為2026年國際足總世界盃、2028年奧運會和殘奧會可能出現的大量遊客，做好服務準備。該商店使用機器人和機器視覺技術，讓顧客在90秒內完成購物。

洛杉磯捷運首席客戶體驗官Jennifer Vides表示，與VenHub在洛杉磯國際機場/地鐵交通中心站合作，反映其對創新的關注，及提升零售和其他車站設施，改善整體乘客體驗的服務宗旨。

VenHub創辦人兼執行長Shahan Ohanessian表示，零售應為人服務，而不是相反。智慧商店讓人們在需要時，精準獲取所需物品，並將安全性和便利性融入每一次互動中。無論是前往航站樓的旅客、趕乘中轉的通勤者，還是下班後需要購買必需品的民眾，VenHub都可隨時提供服務。VenHub可在七天內安裝完畢，並且無需工作人員，即可全天候運作。VenHub還計畫在南加州開設更多門市。

洛杉磯國際機場 地鐵 加州

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