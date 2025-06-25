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張秀卿28日洛城慈善義演 全球巡唱首站送暖鄉親

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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張秀卿（站立者右）攜女兒林莉（站立者左）出席記者會，林莉在美攻讀音樂，母女倆同台合唱，展現台灣音樂傳承。（記者張庭瑜／攝影）
張秀卿（站立者右）攜女兒林莉（站立者左）出席記者會，林莉在美攻讀音樂，母女倆同台合唱，展現台灣音樂傳承。（記者張庭瑜／攝影）

台灣國台語雙聲天后張秀卿，睽違20多年重返洛杉磯，將於28日在洛杉磯僑教中心舉辦慈善義演，結合同日登場的台灣珍奶節，透過音樂、美食與文化交流，向僑胞傳遞滿滿鄉情與關懷。

張秀卿（左二）現身洛僑中心，幽默互動引發全場笑聲，台下包括田詒鴻（右一）、陳令欣...
張秀卿（左二）現身洛僑中心，幽默互動引發全場笑聲，台下包括田詒鴻（右一）、陳令欣（右二）等僑界領袖出席力挺。（記者張庭瑜／攝影）

影音來源：記者張庭瑜

台美商會會長陳玲華指出，本次活動籌畫多月，不僅有張秀卿帶來的經典歌曲，還準備千杯珍奶免費供應、台灣小吃免費品嚐，以及模仿秀、三太子表演、台灣原住民舞蹈、3位洛城歌王合唱等。

張秀卿慈善演唱會記者會大合照，僑界領袖、各大僑團及支持民眾齊聚一堂，展現僑社團結...
張秀卿慈善演唱會記者會大合照，僑界領袖、各大僑團及支持民眾齊聚一堂，展現僑社團結，迎接台灣珍奶節與音樂盛事。（記者張庭瑜／攝影）

張秀卿自述出道歷程，10歲走上舞台時，母親誤以為她要當「流星」（台語：刨絲刀），如今已證明是「最亮的那顆星星」。她回憶20歲時憑藉「車站」一曲打開知名度，至今仍令人動容。

張秀卿重返洛城接受媒體聯訪，宣布28日舉行慈善義演，傳遞台灣音樂與文化魅力。（記...
張秀卿重返洛城接受媒體聯訪，宣布28日舉行慈善義演，傳遞台灣音樂與文化魅力。（記者張庭瑜／攝影）

值得一提的是，張秀卿的女兒林莉將現場力挺。身為音樂學院學生，林莉去年在「美國創作歌曲大賽」榮獲第二名。母女倆在記者會上合唱「車站」，現場氣氛溫馨。

活動召集人莊凰表示，珍奶節結合張秀卿慈善演唱會，盼帶給僑胞最道地台灣味，凝聚海外...
活動召集人莊凰表示，珍奶節結合張秀卿慈善演唱會，盼帶給僑胞最道地台灣味，凝聚海外鄉親情感。（記者張庭瑜／攝影）

為這場演唱會，張秀卿積極健身，騎馬、重訓、拳擊樣樣來，並承諾將以最佳狀態登台，帶來90分鐘精彩表演，全力展現台灣文化與音樂魅力。活動將於28日下午1時30分開放入場，2時正式開始。現場還將抽出長榮航空、中華航空提供的洛杉磯－台北來回機票各1張，以及星宇航空500美元禮券。

台灣珍奶節同步舉行，上午11時開始，免費提供珍珠奶茶、鹽酥雞、豬血糕等台灣經典美食，並有模仿秀、原住民歌舞、三太子表演等，歡迎民眾參與。

主辦單位總召集人田詒鴻指出，張秀卿代表台灣文化與音樂精神，許多經典歌曲陪伴遊子成長，深植人心。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣表示，此次暫別台灣繁忙行程，張秀卿選擇以洛杉磯慈善義演為全球巡迴演唱會首站，展現對僑界的關心與支持。 

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