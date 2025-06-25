鑽石吧夏季音樂電影會逢周三連8周 享餐車美食

鑽石吧連續八個星期舉辦夏季戶外音樂/電影/野餐會，歡迎民眾參加。（鑽石吧市府）

鑽石吧 2025夏季戶外音樂/電影/野餐會開始！連續八個星期，每周三晚6時30分開始，音樂、電影和美食，將陪伴居民和他們的孩子和家人度過盛夏之夜。

鑽石吧今年的夏夜戶外音樂會，將在山頂公園（1425 Summitridge Dr）舉辦，日落時分的每場音樂會後，都有一部適合家庭觀看的電影播放。7月2日還將有特別的慶祝國慶活動和音樂會，樂隊將演奏各種經典愛國歌曲和美國流行曲目，還將有兒童嘉年華；7月30日的守望相助夜，安排警員與居民見面，幫助民眾了解犯罪預防和安全知識，現場還有急救人員車輛、設備和器具展示。

活動主辦單位鑽石吧公園娛樂部特別提醒，由於活動都在戶外草地，建議自帶椅子和毯子，民眾還可自帶小吃或野餐晚餐，也可以現場在餐車購買食品。活動免費入場，周邊社區可以免費停車。

6月25日的音樂會，將由The Silverados樂隊擔綱，一個半小時的音樂，以美國傳統懷舊老歌為主，隨後放映「Ice Age」；7月2日的音樂會，由The Answer樂隊演奏系列經典搖滾，隨後放映「Garfield」；7月9日由Upstream樂隊演奏加勒比島風格音樂，之後放映「The Peanuts Movie」；7月16日由Kelly Boyz樂隊演奏美國鄉村音樂，隨後放映「Despicable Me 4」；7月23日由Bumptown樂隊演奏拉丁音樂，隨後放映「Inside Out 2」；7月30日由ABBA LA樂隊擔綱，隨後放映「Kung Fu Panda 4」。

音樂電影野餐會的活動細節，以及每次現場餐車供應內容，可至鑽石吧官https://www.diamondbarca.gov/221/Special-Events。