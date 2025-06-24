南加內陸派對槍擊案 6青少年中槍

南加州內陸河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）21日晚發生槍擊案，共有六名青少年中槍，其中五人傷勢嚴重。（谷歌地圖）

南加州 內陸河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）21日晚發生槍擊 案，共有六名青少年中槍，其中五人傷勢嚴重。

根據KTLA5電視台，河濱縣警局負責公共信息的警員Wenndy Brito-Gonzalez確認，21日（周六）晚11時前，接到數個民眾報警電話稱發生槍擊案，地點在Orchid Lane 12100號街區。這是一個小型居民社區，位於Perris大道和Hemlock大街交叉口附近。ABC7電台報導，案件發生在此處的一個停車場內。

Brito-Gonzalez稱，警方趕到現場後，發現五名槍擊案受害人，他們傷情與「中槍一致。」她說，「受害人在現場接受急救，救護車來了之後將他們運送至當地醫院，他們傷情嚴重。」第六名受害人自行前往當地醫院救治，被證實是同一場槍案受害者。

在河濱縣警局發布的聲明中，本次槍案發生在一場「社交聚會」上。所有受害人皆為14歲至18歲的青少年。聲明中稱，受害人的傷勢「危及生命」。

截至22日凌晨，警方尚未拒捕該案有關的嫌疑人。民眾若有線索，可以致電本案河濱縣警局調查員Saul Fernandez：951-486-6700.