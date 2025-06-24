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亞裔警官援助拋錨司機 遭撞雙亡

洛杉磯訊
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洛市警局53歲亞裔警官Shiou Deng，3日凌晨在幫助高速公路上的抛錨卡車司機時被另外車輛撞上，不幸喪生。（李若提供）
洛市警局53歲亞裔警官Shiou Deng，3日凌晨在幫助高速公路上的抛錨卡車司機時被另外車輛撞上，不幸喪生。（李若提供）

405號公路西洛杉磯段23日凌晨發生致命車禍，洛杉磯市警局（LAPD ）一名資深亞裔警官在幫助一名30多歲的卡車司機時，被另一輛汽車撞飛，兩人雙雙身亡。

這起多車相撞事故發生在當天凌晨1時58分左右。當時加州公路巡警接獲報告，稱洛杉磯南向聖地牙哥的405高速公路Moraga Drive以北段發生車禍，一輛銀色卡車拋錨，堵塞車道。

警方暫時沒有公布車禍現場細節，但表示，洛杉磯市警局西洛杉磯分局53歲亞裔警官Shiou Deng，在發現這輛拋錨的車輛後立即停了下來，並打開了巡邏車尾燈以疏導交通。Shiou Deng隨即去幫助卡車司機，但兩人雙雙被另一輛汽車撞倒。卡車司機當場死亡；Shiou Deng被救護車迅速送往洛杉磯加大醫療中心，但終因傷勢過重，搶救無效，不幸死亡。洛市警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）、洛杉磯市長貝斯，和許多警員聚集在醫院悼唁。

洛杉磯市警局、洛杉磯市和加州公路巡警隨後以100多輛警車護航的莊嚴形式，將Shiou Deng遺體送往法醫辦公室。405高速公路南行方向布倫特伍德地區的交通在早高峰時段一度數小時關閉。

貝斯表示，洛市將以下半旗的方式，紀念Shiou Deng警官。她表示，Shiou Deng警官在洛市警局工作27年，他在幫助需要幫助的人時獻出自己的生命，值得致敬。

麥唐諾表示，Shiou Deng警官兩年前晉升至警佐，並被分配到西洛杉磯分局。他稱讚其生前極其風趣，並且無微不至地關心屬下警員。「（Shiou Deng）總是盡力為他的警員以及社會民眾，創造盡可能好的處境」，「他一直關心他人，把他們的安全放在自己之前」。

洛杉磯加大 加州 亞裔

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