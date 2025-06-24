華航 推亞洲機票限時8折促銷

華航致力於機上服務產品的創新及用心，不斷優化機上體驗，深獲國際專業認可。（華航提供）

中華航 空即日起至2025年7月6日止限時推出八折「夏季促銷」，從美國與加拿大 主要城市出發的旅客能輕鬆飛往亞洲，探索多元文化魅力。旅客能跳島暢遊菲律賓、漫步越南稻田、挑戰泰國叢林激流，或嘗遍各種道地美食，感受亞洲各地不同的豐富文化與獨家魅力。

促銷活動期間購買2025年7月至12月與2026年1月至2月期間精選日期出發航班，自美國以及加拿大出發(含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華)至亞洲各大城市，全艙等基本(Basic)票價享限時八折起優惠。

中華航空即日起至2025年7月6日止限時推出八折「夏季促銷」。（華航提供）

本次促銷特別為明年(2026)開啟早鳥優惠，詳情請洽華航官網（www.china-airlines.com）、華航 Facebook／Instagram官方粉絲頁或全美各大旅行社辦理。促銷優惠部分條件限制，請詳閱網站公告。同時中華航空與美國國內航線龍頭西南航空 （Southwest Airlines）正式結盟，成為西南航空在亞洲首位合作夥伴，使美國超過30個內陸航點，輕鬆串聯台灣與亞洲多座城市。

此次合作將華航橫跨太平洋的長程航線與西南航空密集的美國國內航網無縫整合，旅客可於安大略、洛杉磯、舊金山及西雅圖四大轉機點輕鬆銜接，體驗一站式購票、轉機時間精簡、行李直掛等便利服務，享受更高效、流暢的旅程。華航官網預計於近期開放購票，更多消息請密切關注華航各大官方平台。

華航近期於全球兩大航空專業媒體評比中榮獲三項國際大獎，備受讚譽。（華航提供）

另外一個好消息是華航近期於全球兩大航空專業媒體評比中榮獲三項國際大獎，備受讚譽。首先是榮獲「PAX International」讀者票選「亞洲最佳商務艙旅行包」及「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」雙料獎項，另外獲頒「Onboard Hospitality」的「最佳機上特色餐或產品」大獎。其中，豪華商務艙旅行包與國際知名時尚品牌MOSCHINO跨界合作，豪華經濟艙則與加拿大經典品牌Roots聯手打造，均採用環保材質設計，展現企業永續理念與服務創新。華航致力於機上服務產品的創新及用心，不斷優化機上體驗，深獲國際專業認可。