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內陸帝國「雲嶺小鎮」拉克雷斯塔 華人富裕家庭樂居

記者啟鉻／河濱報導
社區部分景觀。（Coldwell Banker Realty提供）
社區部分景觀。（Coldwell Banker Realty提供）

加州內陸河濱縣南部有一個非建制區拉克雷斯塔（La Cresta ），近些年發展成為內陸高端住宅社區之一，吸引了不少華人富裕家庭進駐，並將這裡命名為「雲嶺小鎮」，又稱為內陸帝國的「香格里拉」。

在雲嶺小鎮居住的部分華人居民。（截圖自雲嶺小鎮官網）
在雲嶺小鎮居住的部分華人居民。（截圖自雲嶺小鎮官網）

河濱資深地產經紀周克蕙表示，由於群山環抱風景優美，La Cresta吸引了很多華人富裕家庭，社區以數百萬美元豪宅居多，占地面積廣大，如同一個莊園，完美融合自然的壯闊與生活的優雅，對於願意遠離城市喧囂，喜歡擁抱自然與寧靜生活的人群，尤其對馬術愛好者是個好地方。目前已有超過十餘個華人家庭落戶。

內陸La Cresta「雲嶺小鎮」入口。（截圖自雲嶺小鎮官網）
內陸La Cresta「雲嶺小鎮」入口。（截圖自雲嶺小鎮官網）

據從事商貿的Tu女士表示，當地華人還建立一個介紹他們生活的網站「雲嶺小鎮」，讓大家了解這個南加州的珍寶。內容包括，節慶聚會、當地歷史、鄰里守望以及騎馬等，展示了當地華人在社區豐富多彩休閒生活。

根據相關房產資訊，La Cresta位於河濱縣南部茉莉塔（Murrieta）以西的Santa Rosa Plateau ，平均房價超過176萬美元，目前上市交易住宅平均價格也在255萬元以上。周克蕙表示，從住宅價位來說在內陸地區還不算最高。雖然遠離城區，但當地社區距離酒莊、坦密庫拉老成及前往聖地牙哥也很便利。

順著15號公路向南行駛，穿過蜿蜒起伏山路，踏入La Cresta，彷彿置身另一個世界。四周山谷連綿，沒有擁擠的車流與高樓，取而代之的是一座座莊園與定製豪宅。這裡的房子並不靠近彼此，許多住家擁有五到20英畝的私人物業，有的種著葡萄園，有的建有馬場，還有些擁有壯觀的果樹林或草地，真正實現了「家就是天地」的想像。

儘管地處山區，但La Cresta交通並不偏僻，只需10至15分鐘車程，就能抵達茉莉塔市區，該市近年發展很快，擁有商場、醫療設施與設施完善學校，而往東南方向行駛則可很快抵達坦密庫拉市的葡萄酒鄉，享受酒莊生活。這些特點正是吸引越來越多富裕華人家庭選擇定居的原因。

在La Cresta「雲嶺小鎮」的社區裡，居民有退休的企業、藝術界人士、熱愛自然的養馬人家，甚至是遠離都市壓力的年輕家庭。每一戶人家都有著獨特的生活方式，但共同點是選擇這裡作為重新連結自然與內心的一方樂土。

據介紹，La Cresta整個社區總面積達5900英畝，由五個獨立的屋主協會（HOA）組成，包括La Cresta以及La Cresta Highlands、Santa Rosa West還有The Trails 以及 Meadow Oaks。這裡海拔介於1800至2700英尺間，平均氣溫比茉莉塔坦密庫拉山谷地區低約10度（華氏），氣候涼爽舒適。常見的動物有郊狼、美洲獅、山貓、灰狐、野兔、蛇、浣熊、松鼠與臭鼬等，鳥類資源也很豐富，生態系統健康且多樣。

華人 加州 南加

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