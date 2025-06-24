僑務委員長徐佳青訪羅省中華會館 受僑社歡迎

徐佳青委員長向中華會館贈送「造福僑梓」掛軸，左起：伍堅偉、張麗卿、聶澤英、徐佳青、朱栢田。（中華會館提供）

中華民國 僑務委員會委員長徐佳青19日拜訪羅省中華會館，與傳統僑社代表會晤交流，隨後向孫中山先生銅像獻花致意，並出席會館舉辦的歡迎午宴。

羅省中華會館主席聶澤英表示，期待與僑委會建立更緊密的聯繫與溝通，推動更多美台合作機會。他在致詞中指出，與徐委員長已是第二次會面，前次為三年前，期盼徐委員長未來能每年來訪中華會館，加強雙方互動與合作。他也特別感謝僑委會安排接待羅省中華會館回台訪問團，讓會員們感受到如回家般的溫暖與滿滿收穫。

徐佳青表示，這是她第三次拜訪羅省中華會館，前兩次分別在2022年與2023年。她強調，一直關注會館的發展動態，並感謝聶主席積極推動會務，也欣慰中華孔教學校持續提供優質華語文教育。徐佳青提到，上任以來已走訪美國20多個州，深感台灣在長期照護方面的制度健全、福利完善，特別是針對65歲以上長者的照護政策規畫周延，讓長者能夠安心養老。

徐佳青強調，僑委會將持續透過多元管道向僑胞提供最新資訊，並期許與中華會館、華埠服務中心及南加 地區僑團保持密切交流與合作，為僑界提供更多元且優質的服務。

徐佳青委員長（前排中）拜會羅省中華會館。（中華會館提供）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長陳令欣亦出席活動，並在致詞中歡迎徐委員長到訪洛杉磯。她感謝中華會館及南加僑界長年支持台灣與辦事處工作，對於促進台美之間的交流與合作貢獻良多。

活動現場，中華會館四位首長代表致贈徐佳青130周年紀念特刊及國父孫中山先生逝世100周年紀念帽，徐佳青則回贈「造福僑梓」書法掛軸，象徵雙方情誼深厚。

在隨後舉行的僑宴中，中華會館監事長張麗卿致詞感謝各界協助籌辦午宴，並感謝徐委員長在百忙中抽空與中華會館及屬下27個僑團交流互動，促進彼此情誼。