聽竹口琴社、金弦尤克里里社 結盟獻演

聽竹金弦樂團在天普市舉辦結盟儀式現場演奏。（記者張宏／攝影）

聽竹金弦樂團21日在天普 市舉辦結盟儀式和期中教學成果展，聽竹口琴社和金弦尤克里里音樂社正式結盟成一個整體，共同參加南加 未來的各類公共活動和演出，為南加民眾帶來更豐富多彩的音樂演出。

在天普的活動中心場熱鬧非凡，聚集近百名觀眾，鼓樂喧天，弦樂和口琴聲搭配默契，演奏中外名曲。美食家林慧懿的現場主持為節目增色。聽竹金弦樂團團長陳十美為此活動連夜特別編排印製紀念特刊。她表示，為了促成這次活動，從場地預約、募款、邀請嘉賓和安排曲目等完成一系列工作，兩社合併壯大聲勢，也獲得社會更多支持，希望在各界熱愛音樂人士幫助下，讓成員能夠在室內場地進行排練，提高技藝。

聯邦眾議員趙美心和加州 眾議員方樹強、羅斯密市長Margaret Clark、亞凱迪亞副市長王愛琳等民選官員出席並頒發賀狀。趙美心表示，音樂的力量巨大，期待兩社合併後能為社區民眾帶來更美好的音樂和演出。

聽竹口琴社創立者張勵志表示，他們最初在2021年創立，社團名稱「聽竹」寓意悠揚自然之聲，象徵音樂如竹林之風。成員多為熱愛音樂、特別是台大校友的鼎力支持，指揮是宋創元和精進班老師是李孝明。他們在兩個月前和金弦尤克里里音樂社合併，雙方都在洛杉磯地區參與過多次演出，已頗具知名度。

指揮宋創元表示，經過數年努力，口琴社成員已壯大至40多人，而金弦尤克里里音樂社也有20多名成員，雙方合併組成60多人的隊伍，預計明年暑期會有一個更大型的口琴和尤克里里的表演。