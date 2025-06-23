山火致動物收容所爆滿 急需捐款拯救90隻貓狗

拯救動物機構與Greater Good Charities協助收容所近90隻貓狗飛往大西洋自由之地。（Greater Good Charities截圖）

根據拯救動物機構（The Animal Rescue Site）發布的新聞稿，洛縣與橙縣動物收容所之前已近滿載，野火侵襲讓此情況雪上加霜，如果問題持續得不到解決，部分貓狗空面臨安樂死 危機。

該機構指出，今年初發生大規模野火後，相關單位迅速將收容所的寵物 空運至其他地區，替因火災流離失所的寵物騰出空間。不幸的是，由於許多倖存者在火災後難以找到住所，一些流離失所的寵物被迫送入收容所。

目前，加州 動物收容所正處於極度擁擠與資源短缺情況，且因現在正是「小貓季節」（kitten season），收容所不斷收到罹患疾病或無人飼養的幼貓，他們迫切需要協助，替動物找到新家，否則這些動物恐因空間和資源不足面臨安樂死危機。

拯救動物機構和Greater Good Charities將於本月25日拯救近90隻貓狗，將牠們空運至大西洋西北地區自由之地。民眾可提供捐款，只需十元即可協助一隻動物飛行250哩。相關訊息可上https://theanimalrescuesite.com/products/ca-emergency-flight-fundraiser-gtgm