同志驕傲月 LGBTQ從掙扎到勇敢出櫃 3講者分享個人經歷

亞裔記者暨社運人士謝漢蘭分享她的親身經歷。（ZOOM會議截屏）

6月驕傲月（Pride Month），各地舉行遊行與活動，支持LGBTQ 族群表達身分與訴求。美國社區媒體（American Community Media）20日舉辦線上座談，邀請三位講者分享個人經歷，並探討當前社會氛圍下LGBTQ族群所面臨的挑戰與處境。

亞裔記者暨社運人士、Vincent Chin Institute創辦人謝漢蘭（Helen Zia）談到，她在新澤西州成長，當地亞裔人口稀少，LGBTQ身分在當時被視為社會禁忌。「如果你被認為是同志 ，可能會失去工作、孩子、甚至生命安全。」她回憶，年輕時在社運圈中，曾因被懷疑是女同志而遭團體當眾質問。她當時尚未確認性向，為了保護自己而否認。「那次之後我封閉自己，也退出了許多原本積極參與的婦女運動。」

多年後她向母親出櫃，母親回應「我早就知道了」。2010年，她與伴侶在舊金山登記結婚，母親出席，並在媒體訪問中表示：「我六個孩子都已找到幸福，這就是我最大的願望。」謝漢蘭表示，「驕傲不是過去式，它代表我能完整地存在於社區與社會之中。」

墨西哥裔作家羅德里奎茲（Richard Rodriguez）表示，他在沙加緬度長大，來自天主教墨西哥裔移民 家庭，從未正面談過「同性戀」一詞。他從一場電影中對男主角產生情感反應後，逐漸意識到自己與眾不同。他說，同志身分讓他走進書本世界，閱讀如詹姆斯鮑德溫 (James Baldwin) 等作家的作品，進而開啟寫作之路。「這個身分沒有讓我痛苦，反而給我自由，也讓我看見更大的世界。」

他指出，至今仍有媒體在介紹他時刻意避談其性傾向。「我曾多次在節目中談到同志議題，但刊出的文章卻完全省略這部分，彷彿同志身分與文學創作無法並存。」他坦言未曾參加同志遊行，但身分帶來的自由與想像力，是他作為寫作者的養分。

Desi Rainbow Parents & Allies創辦人暨執行長拉奧（Aruna Rao）表示，10年前兒子出櫃為跨性別者，當時她身為印度移民、順性別女性，對LGBTQ議題毫無認識。她一度加入PFLAG等家長組織，但因文化隔閡與語言障礙難以獲得支持。「我常是唯一的棕色臉孔，也沒有人能理解我作為移民母親的恐懼與掙扎。」

她於是創辦Desi Rainbow，為南亞裔家長與LGBTQ子女提供資源。疫情後轉型為線上社群，如今已擴展至全美與海外，成為許多因家庭拒絕而需要支持的年輕人依靠的地方。「我們不僅協助家長理解，也協助孩子找到選擇性的家庭。」

三位講者都強調，促進移民社群對LGBTQ的理解，關鍵在於人際連結與真實故事的力量。拉奧指出，當人們發現身邊的親人或學生是同志，態度往往會開始轉變。「每個文化歷史中都有性別與性傾向的多樣，只是被壓抑而不被看見。」