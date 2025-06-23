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與糞便和蛆蟲為伍 19隻貓被困盜竊車內 動物庇護所免費領養

編譯陳盈霖／綜合報導
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蒙羅維亞一輛遭竊的U-Haul車上藏著19隻貓，生活環境極差，巴沙迪那人道協會提供援助。（巴沙迪那人道協會）
蒙羅維亞一輛遭竊的U-Haul車上藏著19隻貓，生活環境極差，巴沙迪那人道協會提供援助。（巴沙迪那人道協會）

巴沙迪那星報報導，華人聚居的蒙羅維亞市（Monrovia）一輛據稱遭竊的U-Haul廂型貨車內，被發現藏有19隻貓，由於生活環境極差，巴沙迪那人道協會緊急提供救援。為從動物庇護所騰出位置，以便安置這些貓咪，該協會暫時免除所有貓咪的領養費用。

巴沙迪那人道協會動物控制官員將這些貓運送至協會動物資源中心，妥善清潔、安置牠們。...
巴沙迪那人道協會動物控制官員將這些貓運送至協會動物資源中心，妥善清潔、安置牠們。（巴沙迪那人道協會）

巴沙迪人道協會發言人麥克納斯（Kevin McManus）指出，蒙羅維亞警方19日上午聯繫協會，稱他們拖走該箱型貨車後，發現內藏貓咪，這些貓被關在充滿糞便和蛆蟲的籠子內。目前不清楚貨車發現的具體地點，也不知道這些貓被關在貨車內的原因。蒙羅維亞警局尚無法提供進一步回應。

巴沙迪那人道協會動物控制官員將這些貓運送至協會動物資源中心，妥善清潔、安置牠們，且由獸醫評估健康情況。「好消息是，儘管牠們的生活環境極為惡劣，但並未發現任何傷痕」麥克納斯說。

目前尚未確定這些貓咪的主人，也不清楚牠們為何會被困在貨車內，然麥克納斯證實這些貓並非野生。「我們需將牠們暫時留置一段較長時間，若最終無人領回，牠們將被領養，相信會成為很棒的寵物」他說。為安置這19隻貓咪，巴沙迪那人道協會的動物庇護所需要騰出空位，然而現在庇護所基本爆滿，因此免除所有貓的領養費用。

庇護 寵物 華人

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