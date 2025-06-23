PV島海岸遺骸有華男 警：應是失蹤釣客、排除謀殺可能

派洛斯福德斯莊海岸線從2021年至今發生多起人口失蹤案，警方在四年間已陸續發現三具人類遺骸，其中一人近日被證實為華人。示意圖為派洛斯福德斯莊海岸。（記者趙健／攝影）

派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates）海岸線從2021年至今發生多起人口失蹤案，警方在四年間已陸續發現三具人類遺骸，其中包括2024年聖誕節 期間乘船出海失蹤的一名華人，近日被確認身分，排除被謀殺嫌疑。

2021年1月，洛杉磯 縣居民Mark Paulson在麗浪多灘（Redondo Beach）乘船出海後失蹤。有關他的最後一次訊 息是報告他的船引擎故障。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）、海港巡邏隊（Harbor Patrol）和洛杉磯縣救生員隨即展開大規模搜尋，但始終沒有找到Paulson。兩年後的2023年1月，派洛斯福德斯莊警員在當地海岸線附近發現一根人類股骨。透過DNA 比對，警方確認是Paulson的遺骸。調查人員表示，根據所有情況，沒有謀殺嫌疑。Paulson當時應該是68歲。

2024年11月，派洛斯福德斯莊警員在當地海岸線發現一個人類頭骨和一塊骨頭，經鑒定被確認屬於56歲的Raymond Simeroth。Simeroth據信喪生前一直無家可歸；警方表示沒有謀殺的嫌疑。

2024年12月23日，洛縣兩名男子乘坐一艘小漁船從卡布里洛海灘出發後，最後在聖彼渚（San Pedro）海域失蹤，當天天候惡劣，海浪巨大。警方隨即展開搜尋，兩天後的12月25日在帕塞奧德爾瑪街1700號沿岸發現他們的沉船；案發第三天，警方又在岸邊發現兩截殘肢。但直到6月18日，警方確認這些遺骸屬於失蹤漁民之一、62歲的唐兆良（音譯，Zhaoliang Tang）。

警方目前尚未找到與唐兆良同船的第二名失蹤漁民相關的任何遺骸。根據現有證據，偵探表示目前沒有理由懷疑謀殺。

在DNA比對確認後，警方已通知三名罹難者的家屬。

派洛斯福德斯莊警局表示，他們將繼續致力於徹底調查，為受悲劇影響的家庭提供答案和慰藉，局長赫林加表示，雖然每個案件的真相都令人心碎，但希望這些身分確認能給那些飽受不確定性和失去親人之苦的人們帶來一絲慰藉。