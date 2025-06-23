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聯邦探員蒙面闖社區逮無證客 市長痛批「這是綁架」

洛杉磯訊
近日一場發生在漢庭頓公園民宅的突襲行動引發社區公憤，市長佛羅瑞斯痛批該行動為「蒙面綁架」。（路透）
近日一場發生在漢庭頓公園民宅的突襲行動引發社區公憤，市長佛羅瑞斯痛批該行動為「蒙面綁架」。（路透）

加州漢庭頓公園市（Huntington Park）市長佛羅瑞斯（Arturo Flores）21日發表聲明，痛批近期在洛杉磯縣各地展開的聯邦移民突襲行動為「蒙面綁架」，並下令市警局介入任何非法或未經授權的行動，嚴格執行要求探員主動表明身分與隸屬機構的規定。

佛羅瑞斯指出：「這些不是合法逮捕，是綁架。我們已經超過一周目睹家庭被強行拆散、孩童在毫無預警下與父母分離、居民無故失蹤。一群身穿戰術裝備、駕駛無標誌車輛、未出示證件與機關標誌的男子，公然進入我們的社區，完全違背我們的社區價值、公民權利與正當法律程序的基本原則。」

近日，一場發生在漢庭頓公園民宅的突襲行動引發社區公憤。國安部長諾姆（Kristi Noem）也在場，原先宣稱鎖定一名具犯罪紀錄的男子，未料現場卻僅有一名28歲、懷有身孕的四個孩子的母親居住。當時約有六輛載全副武裝、蒙面的移民暨海關執法局（ICE）探員車輛同時包圍該住家。最終諾姆與探員空手離開，孩童才獲准重返家中。

市長指出，這並非該市唯一一次突襲事件，根據民眾通報，多次目擊蒙面聯邦人員駕駛無牌照車輛，未出示身分證件進入社區抓捕。「我們接獲報告指出，有蒙面、無法辨識身分的可疑人士在光天化日之下綁架居民，」佛羅瑞斯說，「這些行為引發社區內傳言，質疑是否有義警或賞金獵人假冒聯邦人員行動，導致居民陷入極大恐慌與困惑。」

聲明發布前一天，鄰近的東南洛杉磯城市貝爾（Bell）也爆發類似衝突。當地有數十位示威者與蒙面人員對峙，一大群群眾包圍無標誌車輛，現場有多人被拘留，但抗議人潮未散，不斷逼近執法人員。

「這不是移民執法，這是政府授權的恐嚇手段，」佛羅瑞斯強調，他呼籲立即終止這類突襲，並已下令市警局對任何在市內進行此類行動的人員，全面查驗其身分與授權資格。

聲明中進一步指出，市長已正式指示警方依照現行法律，嚴格執行與無標誌車輛、可見車牌與機構身分識別相關規定。「他正敦促執法單位針對任何可能威脅公共安全或侵犯公民自由的未授權行動，展開調查與必要干預。」

佛羅瑞斯表示：「我們不能讓類似西部電影中賞金獵人的行徑在街頭橫行無阻。我們的居民有權知道誰在他們的社區行動，以及其所依據的合法權限。讓身分未明、未經核實的神秘人員以武力拘留他人，不僅魯莽，更是對法治的侵蝕與威脅。」

移民 洛杉磯 加州

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