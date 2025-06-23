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聖蓋博谷封街5英里辦遊覽 貫穿3大城市

記者王若然／聖蓋博報導
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眾多民選官員出席了當天的開幕式。（記者王若然／攝影）
眾多民選官員出席了當天的開幕式。（記者王若然／攝影）

聖蓋博谷三市與聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）、Metro LA合作，於22日下午舉辦貫穿三市，長5英里的盛大封街遊覽項目。吸引大批民眾參加。

該活動稱為「活動的街道／暮色任務」（Active Street／Mission-at-Twilight），貫穿聖蓋博市、阿罕布拉市以及南巴沙迪那市，全長5英里。沿邊的每個城市活動中心設有豐富的娛樂表演、嘉年華遊樂設施以及社區資源攤位。吸引不少民眾來這裡騎車、行走，享受夏日午後時光。

當天下午3時，合作單位在聖蓋博市大劇院前舉辦開幕式，該活動主辦單位Active Street、Metro LA、國會議員趙美心、加州眾議員方樹強，加州參議員佩瑞茲（Sasha Renee Perez）辦公室代表Elaine等都出席了開幕式；聖蓋博副市長陳履正、市議員丁言愉、赫喬治（Jorge Herrera Avila）、吳程遠；南巴沙迪那市長Janet Braun以及阿罕布拉市市長黃幼平參加了開幕式。

陳履正在開幕式上發言，「參加這個活動沒有標準，你可以選擇全程騎車遊覽，也可以愜意地散步享受午後陽光。沿路上，別忘了參觀聖蓋博谷的歷史地標，也可以在沿路餐廳吃飽喝足。」

該活動封街5英里，貫穿三大城市，從聖蓋博市出發，路線經過Mission Drive向北至Las Tunas Dr、Main Street、5th Street、Olive Street、Alhambra Rd.、Marengo Ave.、Mission St。

因近日聯邦移民執法部門的行動頻繁，有民眾認為該活動應該延後舉辦。在聖蓋博市府的Instagram帳號下，有民眾評論，「很驚訝這個活動沒有延後舉行，特別是在這三個城市有民眾目睹ICE執法，CicLAvia已經出於社區安全延後了活動時間。很難稱該活動具有廣泛包容性，當下有那麼多人不敢出門。不覺得現在是舉辦如此大型公共活動的好時間。」原本訂於同一天舉辦的CicLAvia活動，是在洛杉磯市舉辦的封街遊覽活動，因考慮最近聯邦執法部門在洛杉磯的活動，該活動宣布延後舉辦。

「活動的街道／暮色任務」是一個長達5英里的封街遊覽活動。（記者王若然／攝影）
「活動的街道／暮色任務」是一個長達5英里的封街遊覽活動。（記者王若然／攝影）
沿街有各式各樣的娛樂活動。（記者王若然／攝影）
沿街有各式各樣的娛樂活動。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 加州 阿罕布拉

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