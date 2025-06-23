英測恢復 移民卡車司機若沒達標 駕照恐作廢

卡車司機英語測試重啓，「放羊」了將近十年的加州卡車司機未來跨州運輸面臨挑戰。（北美卡車運輸協會提供）

卡車司機英語測試將於6月25日重啟，不僅讓「放羊」了將近十年的加州 卡車司機在跨州運輸時面臨挑戰，也使英文水平欠佳的卡車司機在更新商用駕照時難度增加。

北美卡車運輸協會主席關逾22日解釋，聯邦運輸安全部門一直都有法規要求卡車司機需要具備一定的英語能力，能熟練使用英文，聽說讀寫能流利溝通，但近年在落實方面越來越放鬆，尤其是加州和紐約州，因新移民 較多，民主黨執政期間幾乎不實施。他表示，多年前曾發生過卡車檢查站執法人員，要求一名卡車司機讀一段小文件以測試英文，結果卡車運輸協會等向國會議員投訴，國會議員向安檢站施壓，最後導致各州執法人員這些年已很少檢測卡車司機的英文能力，加州更幾乎不對卡車司機進行英文測試。

關逾表示，新政府此次重啟聯邦安全運輸對卡車司機的英文測試，並沒有提出比傳統更多或更高要求，但對於「放羊」將近十年的卡車司機來說，尤其是新移民司機來說，還是相當大的挑戰。

他舉例說，北美卡車協會有位非裔 卡車司機羅馬里奧，在美國土生土長，英文流利，他在經過阿肯色一處檢查站時，被要求接受英文一級檢查，測試其對答能力後，檢查員拿出聯邦交通部的一張規則讓他讀，最後順利過關。檢測很簡單，但對於不諳英文者仍是大問題。

聯邦交通安全部重啟卡車司機英文測試，一是要求司機的英文溝通無障礙，二是要求司機熟悉英文交通安全標識，確保駕駛安全。關逾表示，英文對於走遍全國的卡車司機來說，確實重要。比如很多方面都對英文有很高的要求，比如熟悉路況，用英文和警察溝通，聯繫倉庫，車子出問題後如何求助，都需要英文，英文越好解決問題越快。他用自己的卡車公司舉例說，已很久沒有雇用不會講英文的司機，因為人車在外，一旦司機溝通出現問題，援助起來非常麻煩，花費大量的人力、精力和時間。

但與此同時，作為少數族裔企業，很多雇主表示他們也希望更多的新移民加入這一行列，新移民要達到美國高中畢業水平有一定難度，所以希望法規更寬鬆一些。

關逾表示，加州是卡車運輸大州，但近年卡車司機流動性非常大，司機換工作的頻率也很高，很多人前一天應徵，第二天就上班，所以雇主對司機的英文能力也很難準確判斷，他的運輸公司目前80%以上是非裔和墨西哥裔，在亞裔雇員中，越南人的英文程度也在華人之上。

資深卡車運輸業者表示，亞利桑納、密蘇里和阿肯色州等，被認為傳統執法較嚴州，英文不足的卡車司機，最好避免駕駛進入。之前法規執行時英文測試不達標的司機，執法人員直接在其駕照上打孔作廢，卡車扣停，卡車公司被通知重新送新司機來繼續開車送貨。因為很多卡車地處偏遠地區，後援非常麻煩。