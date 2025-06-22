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華人慈善基金捐5萬 助Five Acres修繕老屋

編譯組／綜合報導
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梅琳達（左）與梅國璋。（聯合慈善基金會提供）
梅琳達（左）與梅國璋。（聯合慈善基金會提供）

由華人第一代移民創辦的聯合慈善基金會（United Charity Foundation），近日捐款5萬美元給兒童照護機構「Five Acres」，加速他們「老屋修復計畫（Historic Cottage Renovations）」計畫的募款進度。

位於聖蓋博市的聯合慈善基金會，由第一代中國與台灣移民梅國璋（Carl Moy）與梅琳達（Linda Moy）1980年代創辦。除回報多年前接納他們的社區，基金會還專注支援聖蓋博谷與大洛杉磯的民間組織。

梅琳達強調，基金會一直協助非營利機構，照顧小孩與家庭；她與先生確切感受到Five Acres宗旨，「每個人都有需要他人幫助的時候」，因而決定幫助Five Acres這個「其他人」，協助幾經磨難的小孩重拾歡笑。

梅氏夫婦參觀Five Acres機構，見到現代化生活環境給小孩的改變。老屋修復計畫改建工程包括新的屋頂與內部更新，整個計畫預計6月30日完工。

Five Acres發展長伯格（Jennifer Berger）表示，募得的資金，確實幫助機構改善房舍與設備，使得機構照顧的小孩過得更好；而聯合慈善基金會的慷慨解囊，使設施狀況更趨完美，小孩能在更安全、更舒適的環境成長。

位於艾塔迪那（Altadena）的Five Acres成立於1888年，現為南加7000名兒童與家庭提供服務，協助他們打造安全、健康與穩定生活方式。目前進行中的計畫之一是老屋修復計畫，之前已募得27萬美元。

聯合慈善基金會訊息可見unitedcharityfoundation.org；Five Acres則為5acres.org。

Five Acres的老屋修復計畫（Historic Cottage Renov...
Five Acres的老屋修復計畫（Historic Cottage Renovations）募款網頁。（Five Acres網站）

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