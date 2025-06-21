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華人主辦國際級賽事 洛杉磯乒乓球公開賽8月登場

記者劉子為/聖蓋博市報導
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創會主席徐永泰指出，LA Open是華人參與度最高的體育賽事之一。（記者劉子為/攝影）
創會主席徐永泰指出，LA Open是華人參與度最高的體育賽事之一。（記者劉子為/攝影）

備受期待的洛杉磯乒乓球公開賽（LA Open）將於今年8月9日至10日，在波莫那理工州大（Cal Poly Pomona）凱洛格體育館（Kellogg Arena）登場。此賽事經美國乒乓球協會（USATT）認證為四星級賽事，是全美獎金最高、競技水準最強的乒乓球公開賽之一。

賽事籌備委員會主席劉龍軍表示，LA Open已成為北美地區最受矚目的職業與業餘乒乓盛事。今年總獎金達4萬美元，其中男子公開單打冠軍，將獨得1萬美元。創辦以來，賽事每年吸引五大洲選手齊聚洛杉磯競技，推動乒乓球進入美國主流運動行列。

創會主席徐永泰指出，LA Open是華人參與度最高的體育賽事之一，歷年來吸引近50位以上世界級選手參賽，包括多位奧運金、銀、銅牌得主，以及世界排名前百的國際名將。至今已有超過6400人次參賽、超2萬人次觀賽，並在國際乒壇贏得聲譽。

今年選手陣容方面，2022與2024年LA Open男子單打冠軍馬金寶將再度出戰，尋求四年內三度奪冠。他曾於2023年奪下美國公開賽冠軍，並多次代表美國地區征戰國際賽場，成績亮眼。去年亞軍有延大夢決定捲土重來，再次與馬金寶對決力爭冠軍。有延大夢也將搭檔鹿屋良平，對雙打冠軍發起挑戰。

此外，日本名將大島祐哉將首度參賽，展開與美國頂尖選手的正面對決。他曾於2016年奪得瑞典公開賽男單冠軍，世界排名最高曾達第18。英國乒壇明星Liam Pitchford也將由JOOLA團隊派出參賽，Pitchford是英國隊的中流砥柱，曾代表國家出戰四屆奧運，最高世界排名第12。

值得一提的是，南加本地的年輕選手表現同樣亮眼。13歲的Andrew Huang（來自林秀珍俱樂部）及Joey Yang（高軍俱樂部）將分別參加多項青少年組與積分賽事，展現華裔新生代強勁實力。

首席營運長葉安利補充，為迎合社區民眾，今年設多項年長球員的單打及雙打比賽，包括鼓勵初學者和幼童球員，設立低積分比賽，讓大家都有機會參與。

目前賽事報名已進入倒數階段，報名人數已突破200人，登記參賽項目超700項。網路報名截止8月1日，郵寄報名截止日為7月25日（以郵戳為準）。7月12日前完成報名並繳費者，可享10%早鳥優惠。

賽事籌備委員會20日舉辦感恩籌款午宴，頒發感謝狀與水晶紀念牌予長期贊助商，感謝工商界與世界日報等媒體夥伴多年來的鼎力支持與投入。

更多比賽詳情與報名資訊，請至官網http://laopentt.com/或Omnipong.com查詢。

主席劉龍軍表示，賽事自創辦以來每年吸引來自亞洲、歐洲、美洲等五大洲的選手齊聚洛杉...
主席劉龍軍表示，賽事自創辦以來每年吸引來自亞洲、歐洲、美洲等五大洲的選手齊聚洛杉磯競技。（記者劉子為/攝影）
洛杉磯乒乓球公開賽賽事籌備委員會於20日舉辦感恩籌款午宴，委員會與眾嘉賓合影留念...
洛杉磯乒乓球公開賽賽事籌備委員會於20日舉辦感恩籌款午宴，委員會與眾嘉賓合影留念。（記者劉子為/攝影）
首席營運長葉安利補充，今年賽事特別設立多個年齡層與不同積分等級的比賽組別。
首席營運長葉安利補充，今年賽事特別設立多個年齡層與不同積分等級的比賽組別。
今年總獎金高達四萬美元，其中男子公開單打冠軍將獨得一萬美元。（記者劉子為/攝影）
今年總獎金高達四萬美元，其中男子公開單打冠軍將獨得一萬美元。（記者劉子為/攝影）

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