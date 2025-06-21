迪士尼「公主早餐」好貴 一家五口要千元

迪士尼的公主早餐冒險。（迪士尼樂園網頁）

加州迪士尼 樂園（Disney land）的「公主早餐」（Princess Breakfast）很出名、但也很貴，大人、小孩一餐三道菜142美元起跳。最近有個爸爸帶著三大兩小吃了頓公主餐，結帳時「出乎意料」地收到937.65美元帳單，外加150美元小費，荷包大損1,000多美元。

雖然在X平台名為「John 'Rock & Roll' Tolkien」的父親說，原本知道單價高（編按：每份142美元，5人至少710美元），但總數應該也不會那麼高，所以收到帳單時「差點把咖啡噴出來」。

但他也說，迪士尼的公主早餐冒險（Disney Princess Breakfast Adventures）確實不錯，過程也很有趣，因為服務員都很仔細與熱情，每位公主都是專業演員，也花了很多時間陪小孩，所以他「很開心」。

不過，當父親把帳單貼上X平台後，瀏覽次數快速逼近170萬次，回覆也以負面居多。FOX 電視台發現，有人說「我以為你帶了35個小孩」，也有人說「太荒謬了，去趟迪士尼得這麼折騰？這筆錢都夠去義大利一個月了」。

「公主早餐冒險」用餐地點在加州大飯店（Grand Californian Hotel and Spa），三道菜的早餐起價142美元，號稱是「獨一無二的公主體驗」。網頁說明，第一道是三層的開胃菜，包括龍蝦捲、貝涅餅、玉米麵包等。小孩的主菜是華夫餅、通心粉與起司；大人則是炒蛋、牛小排加魔鬼蛋。甜點則有蛋糕棒、奶油泡芙、雪酪等。

雖然迪士尼樂園並未回應FOX 電視台的詢問，但位於橙縣安那罕的樂園正在慶祝70周年，公司近期財報也顯露出好轉跡象，包括年營收已達670億美元。