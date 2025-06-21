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機場過安檢 手機放入拉鍊袋防偷

洛杉磯訊
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有旅遊專家近日提醒，在機場通過TSA安檢時，手機是最容易被竊取的物品之一。（示意圖取自TSA臉書）
有旅遊專家近日提醒，在機場通過TSA安檢時，手機是最容易被竊取的物品之一。（示意圖取自TSA臉書）

在機場遺失手機，對許多旅客來說，無異於是一場災難。不僅心痛，還伴隨無助與焦慮。有旅遊專家近日提醒，在機場通過聯邦運輸安全管理局（TSA）安檢時，手機是最容易被竊取的物品之一。

紐約郵報報導，旅遊出行達人Tiffany在TikTok上向她近30萬名粉絲發出警告，「我絕對不會把手機直接放進TSA的托盤裡，一定是放進包包的拉鍊袋內。」

她表示，這不是杞人憂天，而是有事實根據。Tiffany說，她曾經因為圖方便，在機場過安檢時，直接把手機放在安檢用托盤中，當場被TSA工作人員提醒，該工作人員告訴Tiffany，「這樣放手機，很最容易被偷。」Tiffany補充，「他們經常看到被盜的第一件東西就是手機，這是因為手機被遺忘了，容易被拿走——安檢隊伍會很擁堵，你沒有注意，你意識到的時候，已經太晚了。」

為幫助人們避免混亂和財物損失，Tiffany呼籲，「在通過安檢掃描時，一定要確保貴重物品都放在包內，且拉上拉鍊。」

這則提醒，對經常搭機的旅客來說，格外重要。日前一班從巴黎飛往瓜德羅普（Pointe-à-Pitre）的法航班機，就因乘客的手機遺失，而被迫折返登機門。

不過，TSA表示，每年確實能幫助失主找回近10萬件遺失物品，其中包括手機、筆電等電子設備。官網也建議旅客在電子產品外貼上聯絡資訊，以便物品遺落時，能聯繫失主。

TSA發言人指出，該部門會盡力協助旅客尋回失物。未能認領的電子產品，在30天保留期過後，若有可拆式記憶體（如筆電硬碟）將會被移除與銷毀；若為無法拆除的記憶體裝置，則會整機銷毀，以保障個人資料安全。」

TikTok

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