爆李斯特菌致命感染 2超市召回義式雞肉餐

FreshRealm生產這幾款義大利白汁寬條麵與近月多宗李斯特菌感染病例有關聯。（美國農業部）

美國兩大超市克羅格(kroger)及沃爾瑪 (Walmart)召回已出售的多款加熱即食義大利 雞肉餐，因其與近月爆發的李斯特菌（listeria）感染病例相關連，涉及來自13個州的17名病人，當中3人死亡及1名孕婦流產。

美國農業部食品安全及檢測局16日表示，事件自去年8月爆發，至今年5月，已至少在來自13個州的17人身上，檢測到李斯特菌。聯邦衛生官員指出，當中有3人死亡，1人流產，該病菌跟兩大超市克羅格和沃爾瑪最近回收的加熱即食雞肉義大利白汁寬條麵有關。

除了寬條麵，問題食物還包括純雞肉食品，由大型食品製造商FreshRealm生產。FreshRealm在加州 、喬治亞州及印第安納州設有廠房，該公司現正召回6月17日之前生產、並已運往零售店的以下產品：

•32.8盎司托盤裝Marketside烤雞肉義大利白汁寬條軟麵，以及最佳食用期為6月27日或之前的白雞肉和帕瑪森起司碎。

•12.3盎司托盤裝Marketside烤雞肉義大利白汁寬條軟麵，以及最佳食用日期為6月26日或之前的白雞肉、西蘭花和帕瑪森起司碎。

•最佳食用日期為6月19日或之前的12.5盎司托盤裝家廚式加熱即食雞肉義大利白汁寬條麵、烤白雞肉和帕瑪森起司碎。

衛生官員稱，同款的病菌曾於今年3月的例行檢查中，在一份雞肉義大利白汁寬條麵樣本內發現，該產品已被銷毀而從未送往商店。

官方表示尚未找到汙染源頭，而美國疾病管制暨預防中心（CDC）正在調查這次食物中毒病例爆發，並計畫公布更多細節，現時尚未清楚哪些州涉及其中，以及死亡和流產個案在哪個州發生。

即使有關產品儲存於冰箱或冰櫃內，消費者都不應食用，而應將之丟棄或退回購買點。

李斯特菌感染可引致嚴重疾病，尤其年紀較大者、免疫系統較弱者、孕婦或初生嬰兒所受影響尤甚。患病症狀包括發燒、肌肉酸痛、頭痛、頸部僵硬、意識模糊、失去平衡及抽搐等。

美國疾病管制暨預防中心表示，每年大概有1600人因李斯特菌感染而患病，約260人死亡。聯邦官員去年12月表示，發生了幾宗主要的李斯特菌感染病例後，他們正修改醫療規程以作預防。其中一宗較嚴重的病例與Boar's Head公司的肉類產品有關，當中多達10人死亡，逾60人患病。