周遊賞析《紅樓夢》 分享新書《喜相逢》

「千古紅樓夢，天涯喜相逢」講座日前舉行，左三至右依次是王玲、周遊、黃宗之、李學和王偉等。（主辦方提供）

「千古紅樓夢，天涯喜相逢」講座日前舉行，文學愛好者齊聚一堂，聆聽作家周遊對「紅樓夢」的解讀及其新書「喜相逢」創作分享。

周遊九歲起便與「紅樓夢」結緣，以「無用之用」為切入點，探討這部經典對其人生深遠影響。她認為，「紅樓夢」是隨讀者人生閱歷增長而高度不斷延伸的奇書，不同年齡段讀者，都能從中獲得獨特的滋養與慰藉。「它像武陵源一樣，每次進入都能發現嶄新風景，不變歸宿」。

周遊分享她對無常與空性的哲學思考，她說，人生以紅樓為伴，也許並不能使人過得多好、讓人逃脫宿命，但卻可讓人想得通透，順應無常。她還介紹其歷時十餘年創作的長篇小說「喜相逢」，此書在亞馬遜等各大線上平台有售。她將這部作品定義為披著鴛鴦蝴蝶派外衣的女性主義小說，以20世紀90年代重慶、廣州、深圳為背景，描繪改革開放浪潮中女性對愛情、社會與生命意義、自我價值的探索。小說通過近150個人物和橫跨十年的敘事，再現香港回歸、互聯網興起、外資湧入等時代印記，並融入三峽古鎮、山城夜景、綠皮火車等已漸消逝的南方風物。

北美紅樓夢學會會長戴維向周遊贈送一幅親筆書法作品，南加 州大學教授張益唐也參加講座。美國洛杉磯 華文作家協會會長王偉、南加高校聯盟會長劉國雲、高校聯盟文學社社長李學均表示，周遊的講座，為本地華人社群帶來高質量的精神盛宴，期待更多這樣的文化交流。

活動由南加州高校聯盟文學社、美國洛杉磯華文作家協會主辦，北美紅樓夢學會、谷雨書苑協辦。