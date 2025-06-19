聖谷3城市 6月22日辦5英里封街遊覽

該活動由聖蓋博谷政府同盟及多個城市、組織合辦。（聖蓋博谷政府同盟）

聖蓋博 谷政府同盟（SGVCOG）與聖谷三城市以及Metro LA合作，將在22日（周日）舉辦盛大的封街遊覽活動。屆時將有長達五英里，貫穿三大華人 城市的路線供民眾散步、騎車遊覽。每個城市站點還有免費、豐富的娛樂活動，適合全家老小一起參與。

聖蓋博谷政府同盟18日指出，該活動稱為「活動的街道／暮色任務」（Active Street／Mission-at-Twilight），在全年白晝最長日子之一舉辦，鼓勵民眾走出家門，享受夏日午後的戶外。這將是聖蓋博谷第一個「暮色」封街活動，活動時間為22日下午3時至8時，民眾可沿著街道，遊覽、探索聖蓋博市、南巴沙迪那市以及阿罕布拉 市。民眾可以選擇徒步、滑板車、電動滑板車（scooter）等形式。

長達五英里的城市道路，將分別在三個城市設置站點，有現場音樂、大小朋友遊戲區，美食以及社區資源攤位。其中南巴沙迪那市站點將有趣味充氣障礙物道路，聖蓋博市有嘉年華遊戲，這兩個城市還將有電動自行車試騎活動。阿罕布拉市將有巨型遊戲區。南巴沙迪那市將在下午2時30分舉行一個特別的一英里趣味跑/走活動。具體的活動安排詳見https://www.activestreets.org/activity-hubs.html

聖蓋博谷政府同盟該活動總監Danielle Zamora說，我們很期待看到這裡的居民和訪客探索這五英里的路程，體驗居民友好型街道帶來的益處。」聖蓋博谷政府同盟主席Tim Hepburn說，這是聖谷地區第10年舉辦大型封街徒步活動，今年的活動將更加特別。

民眾可以乘坐Metro輕軌A線至Mission Station下車，到達南巴沙迪那的活動站點。四歲及以下兒童乘坐輕軌免費，民眾還可以將自行車，電動滑板車免費帶上輕軌。