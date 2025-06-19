加州提法案 禁止執法人員蒙面

6月13日在洛杉磯的民眾示威活動中，一名海關暨邊境保護局巡邏人員蒙著臉在監視群眾。 (美聯社 )

根據本周一（16日）公布的一項新法律提案建議，地方、州及聯邦執法人員若在執行公務時蒙面，在加州 將屬違法，面臨輕罪指控。

該法案一旦獲得通過，所有執法人員都必須露出其臉，並在制服上可識別其身分，即在制服上應有其姓名或其他身分識別資訊。然而，此法案不適用於國民警衛隊或其他部隊，亦同時豁免特警隊（SWAT teams）及救援自然災害的執法人員。

代表舊金山 的民主黨 州參議員威善高（Scott Wiener）及代表柏克萊和屋崙的民主黨州參議員阿瑞昆（Jesse Arreguin）表示，該法案旨在提高執法部門的透明度和公眾信任度，亦可防止有人假冒執法人員，從而可保護民眾。

威善高說：「我們見到越來越多執法人員，特別是聯邦執法人員，把臉全然遮蓋，完全不能表明身分；有時，他們甚至穿著軍裝，我們不能分辨他們是執法人員，還是民安保衛隊。」他指，這些人卻在街上抓人，令人失踪，是可怕的事。

在本月的洛杉磯抗議騷亂事件，起因就是於6月6日，聯邦執法人員在市內進行連串的移民突擊掃蕩，當中有些執法人員是蒙著面的，這引發了全市乃至更遠的地區持續數日騷亂抗議，亦令川普總統派遣國民兵和海軍陸戰隊到該市執法。

據威善高及阿瑞昆指出，這些蒙臉人員的突擊行動，還見於舊金山、聖地牙哥市、康柯德、唐尼和蒙地貝婁，有的甚至蓋著其警徽和姓名。

然而，有加州司法人員指出，法案難以執行，因為聯邦人員不能因其執行公務期間所從事的活動而被州法院起訴。