黃埔精神不滅 陸軍官校南加校友會 慶祝母校101歲

與會黃埔校友齊唱軍校校歌、行敬禮，展現對母校的熱愛與對先輩精神的傳承，氣氛莊嚴。(陳百齊提供)

中華民國 陸軍軍官學校南加州 校友會16日舉辦校慶餐會，慶祝母校創校101周年。當天，來自各屆校友與僑界嘉賓齊聚一堂，共同慶賀母校華誕，並緬懷已故學長，展現黃埔精神傳承。

南加州陸軍軍官學校校友會主辦101周年校慶餐會，前駐美代表袁建生出席致詞，盛讚黃埔精神，呼籲僑胞珍惜自由民主價值。(陳百齊提供)

活動開場，全體與會者首先高唱美國國歌與中華民國國歌，隨後由校友領唱陸軍軍官學校校歌兩遍，營造莊嚴肅穆氛圍。

陳百齊回顧黃埔建軍歷史，強調「親愛精誠」精神是所有校友共同的信仰與責任。(陳百齊提供)

校友會會長陳百齊在致詞時表示，黃埔軍校自1924年創立以來，至今已走過101年。他強調，黃埔發展歷程與國軍建軍密不可分，歷屆校友對國家安全與社會發展均有重要貢獻。陳會長並感謝歷代黃埔人秉持「犧牲小我，完成大我」精神，為國家奉獻心力。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣與前大使袁建生出席活動。

餐會席間安排多項表演，包括林慧懿與劉國磊獻唱、羅再陵演出及陳飛虎帶來國標舞表演，獲得與會者熱烈掌聲。活動同時設有三輪摸彩，發出30個紅包及多項獎品，包括洛橋中心贈品、會長夫人贊助禮物及中華航空提供機票，為現場增添驚喜與歡樂。

餐會現場進行切蛋糕儀式，第25期江寵與第54期雷騰霄學長代表與會長及多位學長共同為母校祝壽，場面溫馨。(陳百齊提供)

在活動尾聲，第25期江寵與第54期雷騰霄代表多位學長共同切下生日蛋糕，全場齊唱生日快樂歌，氣氛溫馨熱烈，為校慶活動畫下圓滿句點。當天出席嘉賓還包括洛僑中心主任鍾佩珍、僑務委員于仁豪及福樂紀念公園藝術總監邱美華等人。