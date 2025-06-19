洛杉磯動物園 成功孵化10隻神鷹幼鳥 加州神鷹數量回升

加州神鷹。（LA Zoo提供）

KTLA電視台報導，加州 神鷹復育計畫（CCRP）再傳好消息。洛杉磯 動物園18日宣布，該園2025年繁殖季成功孵化10隻加州神鷹幼鳥（condor ），全部健康成長，讓這項歷時數十年的保育行動再添佳績。

洛杉磯動物園指出，這10隻幼鳥目前發育良好，未來都有機會回歸自然。這些幼鳥是北美最大型陸生鳥類的一部分，也是加州神鷹物種復育的重要里程碑。洛杉磯動物園長維瑞特（Denise Verret）表示，神鷹照護團隊在復育工作取得重大進展，這不僅是洛杉磯動物園的成就，也是全體保育夥伴努力的成果。

加州神鷹是一種體型巨大的禿鷹，翼展可達九英尺，在1980年代曾一度瀕臨滅絕，全球僅剩24隻。為拯救這一珍稀物種，當局決定將僅存的野生神鷹捕捉並進行人工繁殖計畫，展開長期復育。

聯邦魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish & Wildlife Service）生物學家韋普林（Nicole Weprin）3月曾表示，目前全球加州神鷹總數已突破500隻，其中約一半生活在野外，顯示復育行動已初見成效。

至於2025年的這一批幼鳥，洛杉磯動物園將依據個體狀況，評估是否適合野放，也有部分可能保留參與未來繁殖工作，以確保族群穩定延續。

雖然加州神鷹平時不在洛杉磯動物園對外展出，但園方提供特定時段，讓民眾有機會一睹其風采。每天午後2時至2時30分，園區野餐區會舉辦「神鷹講座」，而「安潔拉‧柯利爾世界鳥類秀」（Angela Collier World of Birds Show）則於每日（周二除外）登場，遊客可在表演中看到神鷹雄姿。