Waymo拓展服務舊金山洛杉磯

Waymo車隊在舊金山街頭等客。(美聯社 )

無人自動駕駛計程車公司Waymo 正持續擴展其於舊金山 和洛杉磯 的版圖，自17日起在這兩個都會區各至少5個城市提供自駕計程車服務。

在舊金山方面，Waymo把服務伸延至舊金山半島更為南端的布里斯本、南舊金山市、聖布魯諾、密爾布瑞及柏林甘等城市。在矽谷，巴洛阿圖及蒙洛公園市的乘客現在亦可以搭乘Waymo的無人駕駛汽車。

在洛杉磯方面，Waymo將於明日（18日）在普拉亞德雷（Playa del Rey）、拉德拉高地（Ladera Heights）、回聲公園、銀湖（Silver Lake）和整個日落大道等社區推出服務。

本月較早時，Waymo曾因反突襲掃蕩移民的抗議者焚燒該公司的無人自駕計程車，而短暫關閉其在洛杉磯的服務。

該公司最近報告稱其付費乘車次數已達到1000萬次，目前在其四個市場（舊金山、洛杉磯、奧斯汀和鳳凰城）每周提供 25 萬次乘車服務。在加州，乘客想要使用Waymo服務，必須單單透過該公司的應用程式 Waymo One來叫車。

把服務擴展至舊金山和洛杉磯之際，正是該公司準備好把車隊規模擴大逾一倍的時候。Waymo母公司Alphabet表示，現時正營運著1500部輛捷豹I-Pace SUV ，於四個主要市場提供服務；並且計畫至2026年，再增加2000輛汽車，使車隊總數達至3500輛。