我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告未來數年人力將減少

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

Waymo拓展服務舊金山洛杉磯

編譯組╱綜合報導
Waymo車隊在舊金山街頭等客。(美聯社 )
Waymo車隊在舊金山街頭等客。(美聯社 )

無人自動駕駛計程車公司Waymo正持續擴展其於舊金山洛杉磯的版圖，自17日起在這兩個都會區各至少5個城市提供自駕計程車服務。

在舊金山方面，Waymo把服務伸延至舊金山半島更為南端的布里斯本、南舊金山市、聖布魯諾、密爾布瑞及柏林甘等城市。在矽谷，巴洛阿圖及蒙洛公園市的乘客現在亦可以搭乘Waymo的無人駕駛汽車。

在洛杉磯方面，Waymo將於明日（18日）在普拉亞德雷（Playa del Rey）、拉德拉高地（Ladera Heights）、回聲公園、銀湖（Silver Lake）和整個日落大道等社區推出服務。

本月較早時，Waymo曾因反突襲掃蕩移民的抗議者焚燒該公司的無人自駕計程車，而短暫關閉其在洛杉磯的服務。

該公司最近報告稱其付費乘車次數已達到1000萬次，目前在其四個市場（舊金山、洛杉磯、奧斯汀和鳳凰城）每周提供 25 萬次乘車服務。在加州，乘客想要使用Waymo服務，必須單單透過該公司的應用程式 Waymo One來叫車。

把服務擴展至舊金山和洛杉磯之際，正是該公司準備好把車隊規模擴大逾一倍的時候。Waymo母公司Alphabet表示，現時正營運著1500部輛捷豹I-Pace SUV ，於四個主要市場提供服務；並且計畫至2026年，再增加2000輛汽車，使車隊總數達至3500輛。

Waymo 舊金山 洛杉磯

上一則

好康報您知／漢亞龍超市（HMART）

下一則

抓得緊 走線客改走險路殞命更多

延伸閱讀

Stonestown新添兩家亞洲餐廳 小籠包和法越餐豐富食客選擇

Stonestown新添兩家亞洲餐廳 小籠包和法越餐豐富食客選擇
舊金山加入訴訟：要求川普恢復反恐資金 守護灣區安全

舊金山加入訴訟：要求川普恢復反恐資金 守護灣區安全
羅偉推全美領先癌症篩檢 為舊金山消防員築起健康防線

羅偉推全美領先癌症篩檢 為舊金山消防員築起健康防線
舊金山2華人經營老牌電影院 濱海、普西迪歐尋買家

舊金山2華人經營老牌電影院 濱海、普西迪歐尋買家
Y Combinator開AI學校 3000創業家齊聚舊金山

Y Combinator開AI學校 3000創業家齊聚舊金山
舊金山同志大遊行29日登場 主題「酷兒的喜悅就是抵抗」

舊金山同志大遊行29日登場 主題「酷兒的喜悅就是抵抗」

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47

超人氣

更多 >
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病