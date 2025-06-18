南加台大校友會辦研討會 剖析留美簽證與身分轉換攻略

台大校友會14日在洛杉磯僑教中心舉辦「留美安全與身分轉換完整攻略」研討會，吸引大批學子與家長踴躍參加，關注美國簽證與合法居留議題。（記者張庭瑜/攝影）

隨著美國移民 法規日趨嚴格，海外學子與職場專業人士對合法居留身分的關注與日俱增。南加州台大校友會日前在洛杉磯華僑文教服務中心主辦「留美安全與身分轉換完整攻略」研討會，深入解析從F-1學生身分、H-1B 專業工作簽證 等臨時居留類別，到EB系列職業移民、L-1企業內部調派等永久居留途徑的完整簽證體系。

會中特別強調E-2條約投資簽證的戰略價值，並透過實際案例說明OPT實習計畫、CPT課程實習申請要點與H-1B抽籤策略，協助台灣學子與僑胞避免身分空窗、轉換受阻或非法滯留風險，實現合法赴美夢想。

活動邀請擁有加州律師與會計師資格的孫健平，以及相關領域實務專家擔任主講人。現場吸引大批學生、家長與計畫長期定居美國的華裔民眾參與。

研討會深入解析美國主要簽證體系，詳細介紹包括B-1／B-2商務旅遊簽證、F-1學生身分、H-1B專業工作簽證等「臨時居留」類別，以及涵蓋EB-1至EB-5職業移民、L-1企業內部調派與EB-1C主管移民項目的「永久居留」途徑，並特別說明E-2條約投資簽證的申請對象與競爭優勢。

孫健平指出，近年移民政策變動頻繁，許多留學生在完成學業後，經常遭遇身分空窗、轉換受阻或非法滯留風險。唯有提早規畫、合法申請，才能避免觸法風險。他強調，選擇合適簽證不僅關係法律合規，更攸關職涯發展與家庭未來。

孫健平以實際案例，說明OPT實習計畫、CPT課程實習的申請要點、H-1B抽籤策略、L-1A管理職與L-1B專業職申請條件，以及EB系列永久居留的排期現況與最新進展。他特別指出，E-2簽證具備申請門檻低與運用彈性高等優勢，是許多台灣創業者與移民家庭的可行選項，「E-2不僅是短期商業工具，更是通往綠卡的戰略橋樑」。