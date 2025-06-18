我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

南加台大校友會辦研討會 剖析留美簽證與身分轉換攻略

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台大校友會14日在洛杉磯僑教中心舉辦「留美安全與身分轉換完整攻略」研討會，吸引大批學子與家長踴躍參加，關注美國簽證與合法居留議題。（記者張庭瑜/攝影）
台大校友會14日在洛杉磯僑教中心舉辦「留美安全與身分轉換完整攻略」研討會，吸引大批學子與家長踴躍參加，關注美國簽證與合法居留議題。（記者張庭瑜/攝影）

隨著美國移民法規日趨嚴格，海外學子與職場專業人士對合法居留身分的關注與日俱增。南加州台大校友會日前在洛杉磯華僑文教服務中心主辦「留美安全與身分轉換完整攻略」研討會，深入解析從F-1學生身分、H-1B專業工作簽證等臨時居留類別，到EB系列職業移民、L-1企業內部調派等永久居留途徑的完整簽證體系。

會中特別強調E-2條約投資簽證的戰略價值，並透過實際案例說明OPT實習計畫、CPT課程實習申請要點與H-1B抽籤策略，協助台灣學子與僑胞避免身分空窗、轉換受阻或非法滯留風險，實現合法赴美夢想。

活動邀請擁有加州律師與會計師資格的孫健平，以及相關領域實務專家擔任主講人。現場吸引大批學生、家長與計畫長期定居美國的華裔民眾參與。

研討會深入解析美國主要簽證體系，詳細介紹包括B-1／B-2商務旅遊簽證、F-1學生身分、H-1B專業工作簽證等「臨時居留」類別，以及涵蓋EB-1至EB-5職業移民、L-1企業內部調派與EB-1C主管移民項目的「永久居留」途徑，並特別說明E-2條約投資簽證的申請對象與競爭優勢。

孫健平指出，近年移民政策變動頻繁，許多留學生在完成學業後，經常遭遇身分空窗、轉換受阻或非法滯留風險。唯有提早規畫、合法申請，才能避免觸法風險。他強調，選擇合適簽證不僅關係法律合規，更攸關職涯發展與家庭未來。

孫健平以實際案例，說明OPT實習計畫、CPT課程實習的申請要點、H-1B抽籤策略、L-1A管理職與L-1B專業職申請條件，以及EB系列永久居留的排期現況與最新進展。他特別指出，E-2簽證具備申請門檻低與運用彈性高等優勢，是許多台灣創業者與移民家庭的可行選項，「E-2不僅是短期商業工具，更是通往綠卡的戰略橋樑」。

台大校友會於研討會後合影留念，活動聚焦美國移民與簽證議題，提供與會者實用法律資訊...
台大校友會於研討會後合影留念，活動聚焦美國移民與簽證議題，提供與會者實用法律資訊與規畫建議。（記者張庭瑜/攝影）

工作簽證 移民 H-1B

上一則

房東野火後漲租金 加州檢察長提控兩項輕罪

下一則

極品假期 Viking河輪全包價清倉促銷

延伸閱讀

500萬元「川普金卡」已有7萬人登記 科技大佬稱有1硬傷

500萬元「川普金卡」已有7萬人登記 科技大佬稱有1硬傷
前FBI幹員：簽證失效逾期居留 恐威脅國安

前FBI幹員：簽證失效逾期居留 恐威脅國安
前FBI幹員：簽證失效逾期居留造成國安威脅

前FBI幹員：簽證失效逾期居留造成國安威脅
外籍音樂人拿不到簽證 打亂春夏音樂會

外籍音樂人拿不到簽證 打亂春夏音樂會
簽證政策收緊 華人酒店逆境變通吸引入住

簽證政策收緊 華人酒店逆境變通吸引入住
移民專頁／短暫身分逾期 不致影響入境

移民專頁／短暫身分逾期 不致影響入境

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病