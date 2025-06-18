房東野火後漲租金 加州檢察長提控兩項輕罪

公司網頁的艾薩強簡介，特別的是他會說多種語言，與漢語方言。（Coldwell Banker Commercial網頁）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）17日宣布，對比佛利山房東艾薩強（Iman Eshaghyan）提起兩項輕罪指控 ，因他在2025年初洛杉磯 野火後，哄抬名下兩處租屋的租金 達30%，並且確實收錢、出租；定罪的話，他將面臨最高1萬美元罰鍰與1年有期徒刑。

洛杉磯大火後，加州州長緊急宣布，災後租金漲價不得超過10%，艾薩強的幅度已經遠超此數，邦塔因此提出控告。加州檢方1、2月時已經提出三項哄抬租金的告訴。

邦塔的聲明中強調，他與加州司法廳都不會坐視災後哄抬價格的行為，希望現租戶與可能租戶直接向洛市律師、洛縣檢長反映，就像本案因寶馬山野火（Palisades Fire）而必須租屋的房客。

艾薩強不願回應LAist的詢問，他說律師會聯絡媒體。他的LinkedIn檔案顯示，他是大型地產仲介Coldwell Banker Commercial，前1%的行銷人員。

年初大火導致許多屋主轉向租屋市場，使得本就供不應求的情況更糟，雖然州長紐森已經宣布，漲幅不得超過10%，但很是有很多屋主與仲介大抬其價，加州司法廳目前已起訴四案，洛市律師菲斯坦・索托（Hydee Feldstein Soto）也對一名屋主與仲介提出告訴。這些涉案者都否認違法。

加州檢長辦公室呼籲民眾，碰到問題可以透過網站（oag.ca.gov/LAfires）或專線 （800-952-5225）回報，並且提出以下證明：

・雙方訊息、語音的紀錄；

・對方提出的價格，以及時間與他的身分；

・與你聯絡仲介的全名；

・電話號碼、電子信箱、住所與公司地址，網站或社交平台帳號。