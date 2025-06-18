新華資超市 將在南加開超大分店

位於奇諾岡的大統華超市，佔地超過6萬平方英尺。（大統華超市）

南加州 華人聚集的城市又將迎來新的華資超市。加拿大人氣華資超市大統華（T&T）近日官宣將在2026年秋天於奇諾岡（Chino Hills）開設第二家分店。此分店將是大統華在加州的最大門市。不僅如此，分店所在的廣場有諸多商家，包括好市多 （Costco），讓民眾一次完成華洋超市一站式購物。

大統華超市「小紅書」社媒官方帳號近日發布了一則視頻，大統華超市CEOTina Lee說到，「這是T&T激動人心的時刻。我找到了一個新的地點。」她身處奇諾岡的一個購物廣場，正在巡查大統華超市的下一個分店地點。看到此處數量龐大的停車位，她自信地說，當大統華開業後，這裡的車位將停滿。

位於此地的新店預計2026年秋天與民眾見面，地點為Crossroads Marketplace（130-13021 Peyton Drive）。該購物廣場有諸多商家，包括好市多超市、好市多加油站，Lowe's等。華人商家85度C，Boiling Point等。對於每周都要跑華資和美國主流超市的民眾，在這裡可以完成一站式購物，十分方便。

大統華超市表示，奇諾岡分店建成後，將設有「自助熟食區」、「亞洲街頭小吃」、「每日現烤的麵包甜點」、「日韓潮流零食及美妝」，以及超過200種大統華超市自營品牌。此外，該處超市預計將帶來350個工作崗位機會。

大統華超市是加拿大最大的亞洲超市，其在溫哥華、多倫多等城市有超過33家分店。今年早些時候，大統華超市宣布將在橙縣爾灣市開設第一家南加 州分店。該分店面積達3萬4000平方英尺，將成為Great Park社區「The Canopy at Great Park」核心商家，預計在2026年冬開業。大統華超市於1993年在卑詩省（British Columbia）創立，目前由創始人女兒Tina Lee於2014年接手管理。其T&T名稱分別代表Tina和Tiffany兩姐妹。