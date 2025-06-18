我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

新華資超市 將在南加開超大分店

記者王若然／奇諾岡報導
位於奇諾岡的大統華超市，佔地超過6萬平方英尺。（大統華超市）
位於奇諾岡的大統華超市，佔地超過6萬平方英尺。（大統華超市）

加州華人聚集的城市又將迎來新的華資超市。加拿大人氣華資超市大統華（T&T）近日官宣將在2026年秋天於奇諾岡（Chino Hills）開設第二家分店。此分店將是大統華在加州的最大門市。不僅如此，分店所在的廣場有諸多商家，包括好市多（Costco），讓民眾一次完成華洋超市一站式購物。

大統華超市「小紅書」社媒官方帳號近日發布了一則視頻，大統華超市CEOTina Lee說到，「這是T&T激動人心的時刻。我找到了一個新的地點。」她身處奇諾岡的一個購物廣場，正在巡查大統華超市的下一個分店地點。看到此處數量龐大的停車位，她自信地說，當大統華開業後，這裡的車位將停滿。

位於此地的新店預計2026年秋天與民眾見面，地點為Crossroads Marketplace（130-13021 Peyton Drive）。該購物廣場有諸多商家，包括好市多超市、好市多加油站，Lowe's等。華人商家85度C，Boiling Point等。對於每周都要跑華資和美國主流超市的民眾，在這裡可以完成一站式購物，十分方便。

大統華超市表示，奇諾岡分店建成後，將設有「自助熟食區」、「亞洲街頭小吃」、「每日現烤的麵包甜點」、「日韓潮流零食及美妝」，以及超過200種大統華超市自營品牌。此外，該處超市預計將帶來350個工作崗位機會。

大統華超市是加拿大最大的亞洲超市，其在溫哥華、多倫多等城市有超過33家分店。今年早些時候，大統華超市宣布將在橙縣爾灣市開設第一家南加州分店。該分店面積達3萬4000平方英尺，將成為Great Park社區「The Canopy at Great Park」核心商家，預計在2026年冬開業。大統華超市於1993年在卑詩省（British Columbia）創立，目前由創始人女兒Tina Lee於2014年接手管理。其T&T名稱分別代表Tina和Tiffany兩姐妹。

加州 好市多 南加

上一則

6/28台灣珍奶節 1000杯飲品免費喝

下一則

自動駕駛車事故看減 保費仍降不了

延伸閱讀

艾美獎提名華人美食博主 推好市多3好物

艾美獎提名華人美食博主 推好市多3好物
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
吸引金鑽會員 好市多月發10元抵用金但有條件

吸引金鑽會員 好市多月發10元抵用金但有條件
想念家鄉菜時 「Lucky Chow」台裔主持人張淡堯上好市多必買3食材

想念家鄉菜時 「Lucky Chow」台裔主持人張淡堯上好市多必買3食材
好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件

好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件
趨勢？ 好市多設獨立加油站脫離與賣場的「順便」關係

趨勢？ 好市多設獨立加油站脫離與賣場的「順便」關係

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病