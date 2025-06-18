華裔美國民選官員協會 表彰社區典範

華裔美國民選官員協會理事會成員，於2025年度表彰典禮上宣誓就職。（讀者提供）

華裔 美國民選官員協會（Chinese American Elected Officials，簡稱CEO）日前在蒙特利公園市，舉辦第13屆年度就職暨表彰典禮，吸引逾400人與會共襄盛舉。執行主任張培駿指出，聯盟自2013年創立以來，致力於服務南加州 華裔政治人物與地方社群，此次盛會除慶祝新任理事會成員就職，也表揚多位對社區貢獻卓著個人與團體。

加州第26選區州參議員杜拉佐（María Elena Durazo）致詞表示，過去聖蓋博谷幾乎看不到亞裔民選代表，如今已有許多亞裔在市議會、學區董事會等治理機構中發揮影響力，情勢已大不相同。

華裔美國民選官員協會（CEO）執行長張培駿（右）與律師Andrew S. Wong，在第13屆年度就職暨表彰典禮上合影。（主辦單位提供）

華裔美國民選官員協會長年強化政界與社區間連結。該聯盟今年3月更促成睽違20餘年台灣訪問團，與當地政府代表會晤，並與安大略國際機場及中華航空建立合作關係。此外，協會亦與華埠服務中心、南加州華人 律師協會等機構攜手，為弱勢長者準備節慶餐點，成效顯著。

該協會副主席、約巴林達市市議員黃瑞雅（Peggy Huang）表示，華裔在美基層政治代表性長期不足。她曾是約巴林達市首位華裔候選人，深知華人參政艱難，因而更珍惜聯盟提供資源與網絡，也樂見更多新生代投身公共服務。

五位獲獎者合影留念，表彰他們在社區服務、專業領域與公共貢獻上的傑出表現。（主辦單位提供）

典禮中共頒發五項重要獎項。Kenny Chung獲頒「年度公民獎」，以表彰其在公共衛生與跨文化醫療研究領域卓越貢獻。「年度社區夥伴獎」由南加州華人律師協會（SCCLA）獲得。「年度商業夥伴獎」頒發予Lagerlof, LLP律師事務所。楊懷周博士（Dr. Albert Young）榮獲「終身成就獎」，以肯定其多年來在醫療倡議領域貢獻。

今年首次設立「沈時康紀念獎」（Stephen Sham Legacy Award），以紀念已故阿罕布拉市首位華裔市長沈時康。該獎項由前加州州眾議員伍國慶與核桃市前市長林恩成共同獲得。

張培駿特別感謝各界到場支持，他指出，該協會屬於501(c)(4)類型非營利機構，與一般可供捐款減稅501(c)(3)慈善組織不同，捐款者無法申報扣稅。正因如此，協會可與候選人合作，支持有志參政華裔人士。他強調，協會最終目標，是推動更多華裔美國人不分黨派參政，爭取公職，為社區發聲，提升華人影響力。