我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

游蓬丹、韓舸友 獲杜拜詩歌節金駝獎

記者王若然／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州華裔散文家、詩人游蓬丹（右），詩人韓舸友，於5月在杜拜舉行的「阿聯酋迪拜第五屆絲綢之路國際詩歌藝術節」上，獲得金駝獎。（記者王若然／攝影）
南加州華裔散文家、詩人游蓬丹（右），詩人韓舸友，於5月在杜拜舉行的「阿聯酋迪拜第五屆絲綢之路國際詩歌藝術節」上，獲得金駝獎。（記者王若然／攝影）

加州華裔散文家暨詩人游蓬丹、詩人韓舸友於5月在杜拜（Dubai，又譯迪拜）舉行的「阿聯酋迪拜第五屆絲綢之路國際詩歌藝術節」上，獲得金駝獎（Golden Camel Award）。6月16日，兩人邀請僑界文學、詩歌愛好者舉辦詩歌節采風分享餐會，講述了兩人杜拜之旅的特別經歷。

游蓬丹（左）與韓舸友在杜拜詩歌節上領獎。（游蓬丹提供）
游蓬丹（左）與韓舸友在杜拜詩歌節上領獎。（游蓬丹提供）

兩位獲獎人士均是僑界知名詩人，他們分別是世界華文詩歌學會會長韓舸友和北美作家協會總會長游蓬丹。本次在杜拜舉辦的國際詩歌藝術節，是由中國和阿聯酋杜拜共同舉辦的。游蓬丹的獲獎作品為「寒宵明月」；韓舸友的獲獎作品為「尋夢」。韓舸友和游蓬丹表示，參加這次的詩歌節原本是無心之舉。游蓬丹原本想要旅行，於好友韓舸友商議後，得知剛好杜拜5月要舉辦詩歌節，兩人一拍即合，在詩歌節開始前三周，遞交了作品。兩人作品原本是中文，需要經過準確、優美的翻譯，在詩歌節上呈現英文版本。

當天的杜拜詩歌節采風餐會，凝聚了多位南加州推動文藝的人士。（記者王若然／攝影）
當天的杜拜詩歌節采風餐會，凝聚了多位南加州推動文藝的人士。（記者王若然／攝影）

這次詩歌節在杜拜的國家圖書館舉行，因為杜拜酋長本人也是一位詩人，因此對詩歌節特別重視。本屆詩歌的開幕式與頒獎典禮，安排在國家圖書館會議廳隆重舉行，圖書館還特別設立了「中國詩人角」，長期展示中國詩人捐贈的100多部詩集。數十位杜拜王室成員、國王代表及多位著名詩人，親臨現場全程參加活動。

加州 南加 華裔

上一則

加州最富有縣 聖馬刁家庭中位年收15.6萬

下一則

2大機場客運量減少 數個較小機場創新高

延伸閱讀

3820住戶平安撤離…杜拜67層高樓大火 奇蹟無傷亡

3820住戶平安撤離…杜拜67層高樓大火 奇蹟無傷亡
每月一團 佳欣旅遊推出豪華遊輪團 10月歐亞非11月西歐12月中東1月澳紐

每月一團 佳欣旅遊推出豪華遊輪團 10月歐亞非11月西歐12月中東1月澳紐
杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生
在地人不買 愛莉莎莎杜拜投資買房 台人曝：根本被坑

在地人不買 愛莉莎莎杜拜投資買房 台人曝：根本被坑
東灣台美人文化會館建館餐會 政僑界力挺

東灣台美人文化會館建館餐會 政僑界力挺
3.99元杜拜巧克力超火 Trader Joe's祭限購

3.99元杜拜巧克力超火 Trader Joe's祭限購

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病