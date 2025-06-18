游蓬丹、韓舸友 獲杜拜詩歌節金駝獎

南加州華裔散文家、詩人游蓬丹（右），詩人韓舸友，於5月在杜拜舉行的「阿聯酋迪拜第五屆絲綢之路國際詩歌藝術節」上，獲得金駝獎。（記者王若然／攝影）

南加州華裔 散文家暨詩人游蓬丹、詩人韓舸友於5月在杜拜（Dubai，又譯迪拜）舉行的「阿聯酋迪拜第五屆絲綢之路國際詩歌藝術節」上，獲得金駝獎（Golden Camel Award）。6月16日，兩人邀請僑界文學、詩歌愛好者舉辦詩歌節采風分享餐會，講述了兩人杜拜之旅的特別經歷。

游蓬丹（左）與韓舸友在杜拜詩歌節上領獎。（游蓬丹提供）

兩位獲獎人士均是僑界知名詩人，他們分別是世界華文詩歌學會會長韓舸友和北美作家協會總會長游蓬丹。本次在杜拜舉辦的國際詩歌藝術節，是由中國和阿聯酋杜拜共同舉辦的。游蓬丹的獲獎作品為「寒宵明月」；韓舸友的獲獎作品為「尋夢」。韓舸友和游蓬丹表示，參加這次的詩歌節原本是無心之舉。游蓬丹原本想要旅行，於好友韓舸友商議後，得知剛好杜拜5月要舉辦詩歌節，兩人一拍即合，在詩歌節開始前三周，遞交了作品。兩人作品原本是中文，需要經過準確、優美的翻譯，在詩歌節上呈現英文版本。

當天的杜拜詩歌節采風餐會，凝聚了多位南加州推動文藝的人士。（記者王若然／攝影）

這次詩歌節在杜拜的國家圖書館舉行，因為杜拜酋長本人也是一位詩人，因此對詩歌節特別重視。本屆詩歌的開幕式與頒獎典禮，安排在國家圖書館會議廳隆重舉行，圖書館還特別設立了「中國詩人角」，長期展示中國詩人捐贈的100多部詩集。數十位杜拜王室成員、國王代表及多位著名詩人，親臨現場全程參加活動。