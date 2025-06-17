暑期出遊首選仍是歐洲 義、西、葡最火爆

今年暑期旅行歐洲依然是熱門，想省錢旅客會選更便宜的住宿、航班等級和比較冷門的目的地。（圖／旅行社提供）

今年暑期旅行歐洲依然是熱門地，想省錢旅客會選擇更便宜的住宿和航班等級，以及比較冷門的目的地。德勤（Deloitte）5月發布的一項夏季旅行調查發現，與2024年相比，今年夏天有更多美國人出國旅行，其中大多數人前往歐洲。那些想要省錢的旅客正在削減目的地支出，選擇更便宜住宿和航班等級。

旅遊保險和援助公司安聯集團（Allianz Partners）最新數據分析發現，到2025年夏季，從美國到歐洲的旅行人數將增加10%。德勤夏季旅遊調查指出，由於對關稅和經濟擔憂加劇，許多美國遊客在4月就部分甚至全部預訂了夏季旅行。盡管4月消費者財務狀況較去年同期下降，但與2024年相比，今年夏天計畫休閒度假的美國人略有增加。而且國際旅行者增加，今年有42%的旅客在暑期旅行中會搭乘國際航班，而2024年這一比例是38%。

華人 旅行社業者表示，今年因為受經濟影響，整體比較淡，尤其機票 大幅下降，這點從4、5月就感覺到，所有從美國西岸出發到歐洲機票都下降，去年7月到9月經濟艙機票往返價格都在1200美元到1800美元之間，而今年暑期到10月降到千元以下，大家如有預算出遊的話，在機票部分今年可省錢。歐洲義大利 、西班牙和葡萄牙三地最為火爆，不過因為今年景氣不好，消費降級，且美元下跌，歐元上漲，導致各家華人旅行社都在促銷，現在拚價格和品牌粘性。

據Wealth報導，盡管價格上漲，但美國人今年夏天仍然優先考慮旅行。Priceline執行長Brett Keller表示，人們對羅馬、巴黎和倫敦依然有很大興趣。在亞洲，日本是去年真正熱門的市場，搜尋量逐年大幅增加。現在人們也在尋找既能獲得豐富體驗又能節省大量開支的方法，如亞洲的馬尼拉和首爾，歐洲的布拉格、伊斯坦布爾和柏林，當地能找到一些非常好的酒店，五星級酒店每晚不到200美元。事實上，有些每晚的費用接近100美元。