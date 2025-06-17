暴徒洗劫商店 牆上寫髒話罵ICE

位於南洛杉磯的這家AutoZone16日清晨被洗劫。（谷歌實景地圖）

南洛杉磯 市一家AutoZone商店16日清晨遭多名暴徒洗劫。這是該店近一年內第三次遭遇大規模洗劫。暴徒還在商店牆上寫下咒罵美國移民暨海關執法局（ICE ）的髒話。

根據KTLA5電視台，洛杉磯市警局表示，當天清晨4時25分，警員出警至該市Vermont Vista地區的Hoover大街和Century大道的交叉口。洛杉磯市警局表示，這家AutoZone商店被搶走物品，但沒有透露詳細的被盜商品。警方認為，這起事件很可能是附近街頭強占（street takeover）人員所為。

根據Citizen App上一段視頻，一大批人群在這家AutoZone商店以及旁邊加油站 外，視頻中還可以聽到輪胎與地面急促的摩擦聲。地面上可以看見煞車痕跡。有一名女子喊，「有人打給911，他們又在洗劫AntoZone。」KTLA電視台此前分別報導過這家店遭遇兩次洗劫，分別是2024年6月和2024年9月。其中6月的事件中，至少有50人作案，9月的事件中，有幾百人。洛杉磯市警局未透露16日當天的細節案中涉及多少人。

KTLA電視台的畫面顯示，被洗劫後的AntoZone一片狼籍，窗戶上的鐵柵欄被拽下，店內的商品散落一地，掉落在商店門口和停車場。在商店外面的牆上被塗鴉髒話，其中一個咒罵ICE，還有一個寫著「LL Huncho」（意思據悉為老大萬萬歲）。

洛杉磯市警局表示，目前沒有本案相關人員被逮捕。