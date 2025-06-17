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面對極端天氣 華人成立應急團體

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加州台美急難救助協會。（協會提供）
南加州台美急難救助協會。（協會提供）

近年來，南加州自然災害與極端天氣事件日益頻繁，熱浪、野火、山洪、暴雨、地震等突如其來的狀況，不僅對城市基礎設施造成破壞，更直接威脅到民眾的生命與財產安全。與此同時，災難期間也常伴隨著詐騙、搶劫等社會治安問題，使整體風險升高。

對南加地區的華人群體而言，在依賴政府資源與社區支援之外，更需要從家庭與個人層面出發，提升防災應變意識，主動參與安全演練，培養實際應對技能，才能在災難發生時保持冷靜，有效降低損失與風險。

社區組織努力推動安全教育

隨著極端天氣趨勢成為「新常態」，洛杉磯各地社區紛紛成立民間應急團體。洛杉磯急難救助協會會長楊家淦指出，許多華人雖具備基本的避險常識，但面對真正的緊急情況，往往因缺乏實地演練與準備而感到手足無措。他呼籲，華人社區應持續強化應急教育，並配合媒體推廣災難知識，形成全民防災的意識網絡。

「社區安全人人有責」公益團體負責人管毅秀也表示，儘管社群成員可透過即時通訊軟體迅速獲取災害資訊，但社群外仍有許多民眾對災難風險認知不足。他強調，安全應變意識不應只在災難發生後才來補救，而應成為日常生活中的一部分。他舉例指出，一名成員近期即遭信用卡盜刷，證明即使有警覺，也可能因一時鬆懈而落入陷阱。

面對熱浪：長者與孩童須格外留意

社區公益人士方先生特別提醒，對許多長者而言，日益頻繁的酷暑幾乎成為生命威脅。華人家庭應及時掌握天氣變化，提前準備高溫應對計畫。

他建議：高溫風險族群包括老人、嬰幼兒、心血管疾病患者，應避免在上午10點至下午4點外出；活動安排建議選擇清晨（6:00–9:00）或傍晚（18:00後）進行如散步、運動、購物等；避暑場所方面，無冷氣家庭可前往圖書館、社區中心、大型購物商場等設施；飲食與補水應以白開水或電解質飲料為主，避免咖啡、甜飲，減少油膩食物攝取；防曬與穿著建議選擇淺色、寬鬆衣物，配戴帽子與使用防曬乳。

鄰里互助，關鍵時刻不可或缺

羅蘭岡社區的鄰里互助團體成員尤琴強調，在天災來臨時，僅靠個人與家庭力量往往不夠，社區居民之間的互助顯得格外重要。「地震一來，可能斷水斷電斷訊號，如果平時與鄰居毫無往來，緊急時刻將陷入孤立無援。」她呼籲華人社區成員多與周邊鄰居打招呼，參與社區防災演練，共同建立安全網。

她也指出，不少民眾過度依賴手機與網路，卻忽視了基礎人際連結，「在災難發生後，第一時間協助你的，往往不是遠方的朋友，而是你隔壁的鄰居。」

華人社團：角色關鍵、責任重大

安保顧問Tony Lee認為，韓裔社區在防災演練與互助組織方面的經驗值得華人社區借鏡。他建議，華人社團應設立專責的「應急小組」，平時規劃講座、物資演練、通訊演練、危機應變模擬等活動，同時建立聯絡網絡，確保在第一時間可以迅速支援受災家庭。

他並強調，只有社區團結、信息透明、資源共享，才是面對自然災害與各類突發事件的真正保障。並建議，華人家庭應提升防災能力，包括定期收看氣象、災情預警，加入社區通訊群組；備好應急包（食物、水、電池、藥品、哨子等）；學習火災、地震、高溫等各類災害的應對方式；與鄰居保持良好聯繫，參加社區聯防活動；持續學習力：參與社區講座，了解應急自然災害及最新詐騙手法與防範知識。

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