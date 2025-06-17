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聖谷新大型水上運動中心 為民消暑

記者王若然／拉朋地報導
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蘇麗絲水上運動中心14日剪綵，正式運行。（蘇麗絲辦公室）
蘇麗絲水上運動中心14日剪綵，正式運行。（蘇麗絲辦公室）

聖蓋博谷第一個洛縣水上運動中心14日落成。該水上運動中心以洛杉磯縣縣委副主席蘇麗絲 （Hilda L. Solis）命名，位於拉朋地（La Puente）。該中心設置有多個游泳池、教室等設施，在炎炎夏日為聖谷居民提供游泳等水上運動清涼體驗。

蘇麗絲水上運動中心（Hilda L. Solis Aquatic Center）位於14804 Temple Avenue,La Puente,CA 91744，此地原為天普小學舊址，附近為洛杉磯縣非建制區。該中心2022年動工，經過三年修建，終於與民眾見面。中心設施齊全、技術先進，包括一個符合奧林匹克比賽標準的50米乘25碼游泳池；一個25米乘25碼的練習用游泳池；一個佔地1萬3000平方英尺的建築，裡面有教室、辦公室、男女更衣室；一個廣場，可以通向旁邊的Allen J. Martin Park；一個停車場；一個環繞健行步道，設有健身器材。

蘇麗絲水上運動中心將惠及聖谷青少年和群眾。該中心與拉朋地學區簽署共同使用協定，中心還提供青年水上運動課、游泳課、浮潛課和花樣游泳課。游泳課適合全年齡段，包括家長陪同孩子游泳課、高級游泳課等。這些課程價格實惠，一些低收入家庭還可獲得減免。除課程外，中心也開放給公眾自由玩耍和游泳，以及承辦一些運動比賽、救生員訓練課等項目。

蘇麗絲在14日開幕儀式上表示，這個水上運動中心對她很特別。她就在這個中心附近的街區長大，和兄弟姐妹在此中心原址天普小學上學。她說，「自從開始縣政委員的工作，我不遺餘力地將這個項目推動成真。我爭取洛縣近2400萬美元來保證這裡的社區終於有自己的水上運動館。」

根據2016年一項洛縣公園需求調查，聖蓋博谷縣屬地的居民水上運動設施十分匱乏。調查發現，這片社區首要需求就是一個水上運動中心。最近一項分析顯示，這片居民對運動設施的需求大，每10萬居民中公共游泳館的個數為零。地方居民游泳活動僅為全國平均水平的76%。

蘇麗絲水上運動中心是由蘇麗絲辦公室、洛杉磯縣公共事務部門以及拉朋地學區多方力量共同推動的。

蘇麗絲水上運動中心提供多種社區游泳課，也開放給公眾自由游泳。（蘇麗絲辦公室）
蘇麗絲水上運動中心提供多種社區游泳課，也開放給公眾自由游泳。（蘇麗絲辦公室）
蘇麗絲（中間）推動水上運動中心中心。（蘇麗絲辦公室）
蘇麗絲（中間）推動水上運動中心中心。（蘇麗絲辦公室）

蘇麗絲 洛縣 洛杉磯

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